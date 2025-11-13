İngiltere ekonomisinde büyüme sınırlı oldu

İngiltere'nin reel GSYH'sı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde sadece yüzde 0,1 artış gösterdi. Bu oran, ikinci çeyrekte kaydedilen yüzde 0,3’lük büyümenin altında kaldı. Üçüncü çeyrekte GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış gösterdi.

Çeyrek bazında büyüme, hizmet sektöründeki yüzde 0,2 ve inşaat sektöründeki yüzde 0,1’lik artışlarla desteklenirken, üretim sektörü yüzde 0,5 oranında daraldı. Kişi başına düşen reel GSYH ise son çeyrekte değişim göstermedi; yıllık bazda yüzde 0,8 artış kaydedildi.

Eylül ayında ise GSYH yüzde 0,1 oranında azaldı. Ağustos verisi yüzde 0,1 artıştan yüzde 0,0'a revize edildi ve Temmuz 2025’te yüzde 0,1’lik düşüş teyit edildi.

Sanayide daralma

Eylül ayında sanayi üretimi beklentilerden keskin şekilde daraldı. Sadece yüzde 0,2 düşmesi beklenen sanayi üretimi yüzde 2,0 oranında geriledi. Bu düşüşün başlıca nedeni, motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı römorkların üretimindeki yüzde 28,6’lık azalma oldu. Bu azalma, aylık GSYH’ya 0,17 puanlık negatif katkı yaptı.

İmalat sektöründe daralma bir önceki aya göre yüzde 1,7 oldu. Sadece yüzde 0,3'lük bir daralma tahmin ediliyordu.

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,5, imalat sektörü yüzde 2,2 daraldı.