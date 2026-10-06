İngiltere ekonomisinde faiz baskısı: Tahvil getirileri düşerken inşaat sektörü alarm veriyor

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İngiltere'de 10 yıllık tahvil getirisi, Temmuz 2007'den bu yana gördüğü en yüksek seviyenin ardından geri çekildi. Getiri, petrol fiyatlarındaki düşüş ve son dönemdeki sert satış baskısının hafiflemesiyle %5,35'e geriledi.

Buna karşın getiriler yüksek kalmaya devam ediyor. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini artırması ve beklenenden güçlü gelen ekonomik büyüme, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini pekiştiriyor.

BoE üyesi Mann: Enflasyon ekonomiye yerleşti

İngiltere Merkez Bankası (BoE) üyesi Catherine Mann yaptığı açıklamada, enflasyonun BoE'nin %2 hedefinin üzerinde kalmasının kalıcı hale geldiğini söyledi.

Mann, enflasyonun yıl sonunda %4 seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu. Yıl sonunda yapılacak maaş müzakerelerinin fiyat baskılarını daha da artırabileceğine dikkat çekti.

İnşaatta daralma sürüyor

Veri tarafında ise İngiltere'de inşaat faaliyetlerindeki daralma eylülde de devam etti. Sektör, beklentilerden daha yavaş bir hızda daralırken, inşaat şirketleri görünüm konusunda daha karamsar hale geldi.

Şirketler, yüksek faiz oranları, enflasyon ve zayıf siparişler nedeniyle büyük projeleri erteliyor.