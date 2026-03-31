İngiltere ekonomisinde likidite freni: Enflasyonist baskı hız mı kesiyor?

Ekonomik aktivitenin en önemli öncü göstergelerinden biri olan geniş para arzı (M4), yani piyasada dolaşımda olan toplam sterlin miktarı, son verilere göre yıllık bazda sadece %3,9 oranında artış gösterdi. Bu veri, geçmişteki kontrolsüz genişlemenin yerini sıkı bir parasal disipline bıraktığını kanıtlıyor. Piyasaya sürülen yeni para miktarındaki bu belirgin yavaşlama, tüketim iştahının dizginlendiğini ve ekonominin kendi içinde sağlıklı bir soğuma evresine girdiğini doğruluyor.

Maliyet şokları ve para arzı dengesi

Güncel ekonomik tabloda görülen fiyat artışlarının temelinde, piyasadaki para bolluğundan ziyade; küresel enerji maliyetleri ve jeopolitik gerilimler gibi arz kaynaklı faktörler yatıyor. Ancak para arzındaki (M4) bu kontrollü seyir, maliyet artışlarının tehlikeli bir talep patlamasıyla birleşmesini engelliyor. Bu durum, enflasyonun önümüzdeki süreçte ivme kaybederek hedeflenen %2 seviyesine doğru istikrarlı bir geri çekilme yaşayacağı öngörüsünü destekliyor.

BoE için manevra alanı

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) politika faizini %3,75 seviyesinde tutma kararı, şu aşamada bir koruma kalkanı görevi görüyor. Ancak para arzındaki bu zayıf seyir ve kredi büyümesindeki yavaşlama, bankanın elini güçlendiriyor. Eğer parasal agregatlardaki (parasal büyüklüklerdeki) bu disiplin devam ederse, 2026’nın son çeyreği itibarıyla piyasaları rahatlatacak bir faiz indirimi takvimi ve yeni bir teşvik paketi gündeme gelebilir.

Özetle, mevcut konjonktürdeki fiyat dalgalanmalarının ötesine bakıldığında, İngiltere’nin parasal tabanında dezenflasyon süreci için gerekli olan altyapının oluştuğu gözlemleniyor.