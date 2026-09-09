İngiltere ekonomisinde ‘resesyon’ rahatlığı! Asıl sınav enerji fiyatlarında mı?

İngiltere ekonomisinde son dönemde ortaya çıkan tablo, güçlü bir toparlanmadan çok beklentilerin üzerinde tutunabilen bir aktivite görünümüne işaret ediyor. Bailey de bugün Parlamento Hazine Komitesi'nde yaptığı değerlendirmede, temmuz ayındaki tahminlerden bu yana açıklanan verilerin bir miktar daha iyi geldiğini ve ekonomik faaliyetin “makul ölçüde dirençli” olduğunu belirtti.

Bu açıklama, İngiltere'nin büyüme sorunlarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Aksine, ekonominin hala zayıf bir zeminde ilerlediğini ancak mevcut koşulların doğrudan bir resesyon tablosu oluşturmadığını gösteriyor.

Dolayısıyla İngiltere ekonomisinde tartışmanın yönü bir ölçüde değişiyor. Kısa vadede temel soru ekonominin daralıp daralmayacağından ziyade, zayıf büyümenin ne kadar süre devam edeceği ve dışarıdan gelen yeni maliyet baskılarının bu görünümü ne ölçüde bozacağı haline geliyor.

İşgücü piyasası farklı bir sinyal veriyor

Ekonomik aktivitedeki görece dayanıklılığa karşın işgücü piyasası daha kırılgan bir görünüm sergiliyor. BoE yetkilileri de son dönemde istihdam piyasasındaki gevşemeye dikkat çekiyor. Bugünkü komite toplantısında BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, yurt içi kaynaklı enflasyon baskılarının görece sınırlı olduğunu belirtirken işgücü piyasasındaki gelişmelere işaret etti.

Bailey'nin genç işsizliğindeki yükselişi özellikle endişe verici bulması da bu tabloyu farklı bir açıdan ortaya koyuyor. Ekonominin genelinde resesyon sinyali görülmemesi, işgücü piyasasının bütün kesimlerinde aynı ölçüde güçlü bir görünüm bulunduğu anlamına gelmiyor.

Bu ayrım İngiltere açısından önemli. Çünkü istihdam piyasasındaki gevşeme bir taraftan ücretler üzerinden oluşabilecek iç kaynaklı enflasyon baskısını azaltabilirken, diğer taraftan hanehalkının gelir beklentilerini ve tüketim eğilimini zayıflatabilir. BoE'nin önündeki ekonomik denge de tam olarak bu iki kanal üzerinden şekilleniyor.

Enerji fiyatları denklemin diğer tarafında

İngiltere ekonomisinin görünümünü zorlaştıran asıl başlık ise enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik. ABD-İran çatışmasının enerji arzına yönelik endişeleri artırması petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşırken, Brent petrol bugün 100 dolar seviyesine yaklaştı. Bu gelişme, enerji ithalatçısı konumundaki İngiltere açısından enflasyon riskini yeniden öne çıkarıyor.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin İngiltere ekonomisi açısından etkisi yalnızca akaryakıt fiyatlarıyla sınırlı değil. Daha pahalı enerji, işletmelerin maliyetlerini artırırken hanehalkının satın alma gücü üzerinde de baskı yaratıyor. Bu maliyetlerin mal ve hizmet fiyatlarına yansıması halinde, ekonomik aktivite zayıf kalsa bile enflasyonun aşağı yönlü seyrinin kesintiye uğraması mümkün.

BoE'nin önceki değerlendirmeleri de bu riske dikkat çekiyor. Banka, enerji fiyatlarındaki yükselişin uzun sürmesi halinde ücret ve fiyat belirleme davranışlarında ikinci tur etkilerin güçlenebileceğini belirtiyor. Buna karşılık zayıf talep ve gevşeyen işgücü piyasasının bu etkileri sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

Burada kritik olan enerji fiyatlarının yalnızca hangi seviyeye çıktığı değil, bu seviyelerde ne kadar kaldığı. Geçici bir yükseliş ile kalıcı bir maliyet şoku arasındaki fark, BoE'nin para politikası açısından oldukça büyük.

Faiz beklentilerinde ‘kesin artış’ mesajı yok

Enerji fiyatlarındaki yükselişin para politikasına yansıması ise piyasalarda daha şahin bir fiyatlamanın oluşmasına neden oluyor. Para piyasaları yıl sonuna kadar 25 baz puanlık bir faiz artışını fiyatlarken, Bailey bu fiyatlamanın BoE'nin önceden belirlenmiş bir faiz artırma planı olduğu yorumuna karşı çıktı.

Bailey'nin bugünkü mesajındaki en önemli ayrıntılardan biri de burada ortaya çıkıyor. BoE Başkanı, faiz artışının “ne zaman olacağı belli olan” bir süreç gibi değerlendirilmemesi gerektiğini söylerken, kararların ekonomik ve jeopolitik gelişmelere bağlı kalacağını vurguladı.

Piyasa fiyatlamasında görülen ilave faiz artışı beklentisini ise enerji fiyatlarındaki yeni yükselişin yarattığı bir risk primiyle ilişkilendirdi. Başka bir ifadeyle yatırımcılar yalnızca BoE'nin temel politika patikasını değil, enerji şokunun enflasyonu daha kalıcı hale getirme ihtimalini de fiyatlara yansıtıyor. Bu nedenle mevcut fiyatlama, BoE'nin mutlaka faiz artıracağı anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun seyri, enerji fiyatlarının kalıcılığı ve işgücü piyasasındaki gelişmeler faiz kararlarının temel belirleyicileri olmaya devam edecek.

İngiltere ekonomisi için asıl sınav başlıyor

Bailey'nin resesyon riskini geri plana iten açıklaması, İngiltere ekonomisi açısından kısa vadede olumlu bir tablo sunuyor. Ancak ekonominin direnç göstermesi ile güçlü bir büyüme sergilemesi aynı şey değil.

Ülke ekonomisi hala zayıf talep, soğuyan işgücü piyasası ve genç işsizliği gibi sorunlarla karşı karşıya. Buna şimdi enerji maliyetlerindeki yeni yükseliş ekleniyor. Bu nedenle İngiltere açısından önümüzdeki dönemde yalnızca büyüme verileri değil, petrol fiyatlarının ekonominin geneline nasıl yayıldığı da yakından izlenecek.

BoE'nin haziran ayındaki değerlendirmesinde de enerji şokunun daha büyük ve daha uzun süreli olması halinde ikinci tur enflasyon etkilerinin güçlenebileceği belirtilmişti. Banka aynı zamanda ekonomideki ve işgücü piyasasındaki zayıflığın bu etkileri sınırlayabileceğini vurgulamıştı.

Tam da bu nedenle İngiltere ekonomisinin önündeki tabloyu yalnızca ‘resesyon var mı, yok mu?’ sorusuyla okumak yetersiz kalıyor. Ekonomi şimdilik daralma eşiğinde görünmeyebilir. Fakat büyümenin zayıf olduğu bir ortamda enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi, BoE'nin aynı anda hem ekonomik aktiviteyi hem de enflasyonu gözetmesini gerektiren daha hassas bir dönem yaratıyor.

Bailey'nin mesajı bu açıdan piyasalara doğrudan bir faiz artışı sinyali vermekten çok, para politikasının önceden belirlenmiş bir patikaya bağlı olmadığını ortaya koyuyor. İngiltere ekonomisinin resesyonu şimdilik geride tutabilmesi rahatlatıcı olsa da, bu rahatlığın ne kadar süreceğini belirleyecek kritik değişken enerji fiyatları olacak.