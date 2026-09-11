İngiltere ekonomisinden temmuz sürprizi: Yapay zeka desteğiyle %0,4 büyüme

Temmuz ayındaki büyümenin temel motoru, aylık bazda %0,4 genişleyen hizmet sektörü oldu. Sektörün alt kırılımlarında dijital dönüşümün ayak sesleri net bir şekilde hissedilirken, bilgi ve iletişim sektörü %2,4, bilgisayar programlama ve danışmanlık faaliyetleri ise %3,5 artış gösterdi. ONS, yüksek ciro elde eden şirketlerde yapay zeka ve bulut bilişim faaliyetlerinin öne çıktığını vurguladı. Dijital taraftaki bu sıçramaya idari ve destek hizmetleri de %3,7'lik büyüme ile eşlik etti. Ancak tüketici cephesindeki zayıflık dikkat çekti; toptan ve perakende ticaret %1,0 gerilerken, tüketiciye yönelik doğrudan hizmetlerde de %0,4'lük düşüş yaşandı.

Sanayi ve inşaat sektörlerinde aylık toparlanma görüldü

Haziran ve mayıs aylarında kan kaybeden üretim sektörü, temmuzda aylık %0,2 büyüyerek toparlanma sinyali verdi. Bu yükselişte, bilgisayar ve elektronik ürünlerdeki %5,2’lik sıçrama ile ilaç sanayisindeki %3,4’lük artış başrolü oynadı. İnşaat sektörü ise yeni projelerdeki %0,4'lük gerilemeye rağmen, onarım ve bakım işlerinin %0,8 artması sayesinde aylık %0,1'lik sınırlı bir büyüme yakaladı.

Daha geniş bir perspektif sunan 3 aylık dönemsel veriler ise ekonomideki sektörel ayrışmayı gözler önüne serdi. Mayıs-temmuz döneminde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) genel olarak %0,4 artsa da bu büyüme tamamen %0,6 büyüyen hizmet sektörünün sırtında taşındı. Aynı 3 aylık periyotta hem üretim hem de inşaat sektörleri %0,5 daralarak ekonomik toparlanmanın henüz tam anlamıyla tabana yayılmadığını gösterdi. Geçen yılın aynı 3 aylık dönemine göre ise ekonomi %1,3 büyürken, hizmetler %1,7, üretim %0,5 artış kaydetti, inşaat ise %2,3 daraldı.

Ağustos öncü göstergeleri tüketimde yavaşlamaya işaret etti

ONS, temmuz verilerinin yanı sıra ağustos ayına dair ilk ipuçlarını da paylaştı. Öncü göstergeler, İngiliz ekonomisinde önümüzdeki dönemin dalgalı geçebileceğine işaret ediyor. Perakende mağazalarındaki müşteri trafiğinin azalması ve konut piyasasındaki durgunluk emareleri tüketim tarafında zayıflığa işaret ederken, şirketlerin %29'u ekonomik belirsizliklerin cirolarını olumsuz etkilediğini belirtti. Buna karşın işgücü piyasası direncini koruyarak potansiyel işten çıkarma bildirimlerini azalttı, havacılık sektörü ise geçen yılın aynı dönemini geride bırakan uçuş sayılarıyla canlı kalmaya devam etti.