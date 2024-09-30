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İngiltere ekonomisinin büyüme verisi açıklandı

İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,5 büyüdü.

Haber Merkezi
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İngiltere ekonomisinin büyüme verisi açıklandı
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, daha önce nisan-haziran dönemine ilişkin açıklanan yüzde 0,6 büyüme tahmini yüzde 0,5'e revize edildi. Bu veri, İngiliz ekonomisinin geçen yılki resesyonun ardından düşünüldüğünden daha yavaş toparlandığını gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde hizmet sektörü yüzde 0,6 büyüme gösterdi. Daha önceki tahmin yüzde 0,8 olmuştu.

İmalat sektörü bu dönemde yüzde 0,3, inşaat sektörü ise yüzde 0,2 küçüldü. İnşaat sektörü böylece üst üste üç çeyrek dönemdir daralma kaydetti.

ONS ayrıca bugünkü açıklamasında, 2023'e ilişkin büyüme verisini de revize ederek yüzde 0,3'e yükseltti. Geçen yıl ülke ekonomisinin yüzde 0,1 büyüdüğü açıklanmıştı.

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