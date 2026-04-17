İngiltere enerji faturalarında ‘fren’ dönemi: 2028 Karbon Vergisi kararı sektörü nasıl değiştirecek?

İngiltere Hazine Bakanlığı, 2013 yılından bu yana elektrik santrallerinin emisyonları üzerinden tahsil edilen Karbon Fiyat Desteği (CPS) vergisinin Nisan 2028 itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılacağını açıkladı. Bu radikal karar, özellikle son dönemde küresel jeopolitik gerginlikler nedeniyle tırmanan enerji fiyatlarına karşı tüketicileri ve sanayicileri koruma kalkanı altına almayı amaçlayan stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Söz konusu verginin temel amacı, kirletici fosil yakıt kullanımını pahalı hale getirerek yenilenebilir kaynaklara yatırımı teşvik etmekti; ancak gelinen noktada kömürün şebekeden neredeyse tamamen silinmiş olması bu mali yükün işlevini yitirdiğini kanıtlıyor. Hükümet yetkilileri, elektrik üretim sektörünün 2030 yılına kadar karbonsuzlaştırılması hedefinde artık bu tip ek vergilere ihtiyaç duyulmadığını, zira piyasa mekanizmalarının kendi dengesini bulduğunu savunuyor. Bu verginin kaldırılmasıyla birlikte, hanehalkı ve işletmelerin elektrik faturalarında yıllık bazda hatırı sayılır bir rahatlama yaşanması ve İngiltere'nin küresel rekabet gücünün artması bekleniyor.

Kömürün sonu ve yeni dönem: Vergi neden artık gereksiz görüldü?

Karbon Fiyat Desteği vergisi, İngiltere’nin on yıl öncesinde %40 olan kömür bağımlılığını bugün sıfır seviyesine indiren sessiz bir başarı hikayesi olarak nitelendiriliyor. Ülkenin son kömürlü termik santralinin 2024 yılında kapanacak olmasıyla birlikte, kirletici üretimi cezalandıran bu mali yükün artık şebeke üzerinde sadece fiyat artırıcı bir unsur haline geldiği gerçeği ekonomi yönetimini bu karara yöneltti. Mevcut durumda elektrik fiyatlarına megavat-saat başına ek yük getiren bu verginin kalkması, enerji yoğun sanayi kollarındaki üretim maliyetlerini doğrudan aşağı çekme potansiyeli taşıyor. Hükümet, temiz enerji hedeflerine ulaşmak için artık vergi sopasını kullanmak yerine, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına sağlanan doğrudan teşviklere ve teknolojik altyapı modernizasyonuna odaklanmayı tercih ediyor. Bu değişim, İngiltere'nin enerji politikasında maliyet düşürücü bir modele geçiş yaptığının en somut kanıtı olarak kabul ediliyor.

Faturalarda bahar havası: Tüketiciler ve sanayiciler ne beklemeli?

Karbon vergisinin kaldırılması, 2028 yılından itibaren İngiltere’deki hanehalkı bütçelerinde ve sanayi tesislerinin enerji giderlerinde kalıcı bir iyileşme sürecini tetikleyecek güçtedir. Bu mali yükün ortadan kalkması, doğrudan son ürün fiyatlarına yansıyarak enflasyonla topyekün mücadeleye stratejik bir destek verirken, enerji yoğun üretim yapan büyük işletmeler için de milyonlarca sterlinlik bir rekabet avantajı anlamına geliyor. Ancak bu dönüşüm sürecinde ıskalanmaması gereken en kritik nokta, İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki karbon piyasası entegrasyonu ve sınırda karbon vergisi düzenlemeleridir. Londra yönetimi kendi fiyatlandırma mekanizmasını Avrupa ile tam uyumlu bir şekilde senkronize edemezse, ihraç edilen İngiliz elektriğinin kıta sınırında ek maliyetlerle karşılaşma ihtimali piyasa riski olarak masada kalmaya devam edecektir. Her şeye rağmen mevcut strateji, 2030 ‘Net Sıfır’ vizyonu doğrultusunda yerli üretimi ucuzlatarak enerji krizlerine karşı tam bağımsızlık kazanma yolundaki bu büyük hamlenin kararlılıkla sürdürüleceğini gösteriyor.