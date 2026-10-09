İngiltere enflasyon verilerinde yeni dönem: ABD modeline geçiliyor

İngiltere’de mevcut durumda yayımlanan baz etkisine açık yıllık enflasyon oranları ve mevsimsel düzeltmeden yoksun ham aylık veriler, fiyatlama davranışlarının yönünü tespit etmekte yetersiz kalıyor. Baz etkisi geçmiş dönem şoklarını bugüne taşırken; dönemsel indirim kampanyaları veya tatil sezonları gibi geçici etkenler ise ham verilerde yapay dalgalanmalar yaratarak çekirdek eğilimi gölgeliyor.

Mevsimsel volatilitenin ekonometrik modellerle arındırılması

ONS'in yeni endeksi, verilerdeki bu teknik gürültüyü elimine etmeyi hedefliyor. Cardiff Üniversitesi’nden Prof. Huw Dixon’ın da belirttiği üzere; ocak ve temmuz aylarındaki perakende indirimleri ile nisan ayındaki mali yükümlülük/vergi ayarlamaları gibi periyodik olarak tekrarlanan geçici etkiler, istatistiki modellerle hesaplamadan arındırılacak. Böylece fiyat istikrarına yönelik riskler daha sağlıklı ölçülecek.

Para politikası projeksiyonları ve BoE faiz patikasına etkileri

Metodolojik dönüşümün zamanlaması, makroekonomik konjonktür açısından kritik bir eşiğe işaret ediyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE), 2027’nin ilk çeyreğinde manşet enflasyonun %4’e ulaşarak %2’lik resmi hedefin iki katına çıkacağını öngörüyor. Jeopolitik riskler kaynaklı enerji maliyetlerinin iç piyasaya geçişkenliğinin yakından izlendiği bu süreçte, mevsimsellikten arındırılmış aylık veriler BoE'nin faiz patikasını ve para politikasını şekillendirmesinde temel bir öncü gösterge işlevi görecek. ONS, sistemin entegrasyonundan önce ekonometrik modelin teknik detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.