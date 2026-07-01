İngiltere enflasyonu küresel petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen neden gerilemiyor?

Küresel enerji koridorlarındaki normalleşme adımlarına rağmen İngiltere ekonomisindeki fiyat artış trendinin 2026 yılı vadeli projeksiyonlarda da yukarı yönlü kalmayı sürdüreceği tahmin ediliyor. Petrol maliyetlerinde yaşanan devalüasyon ve gerileme hareketleri küresel piyasalara nefes aldırsa da İngiltere ekonomisindeki hizmet sektörü enflasyonu ve ücret artışları, makroekonomik dengeler üzerindeki baskıyı canlı tutarak riskleri artırıyor.

Perakende sektöründe fiyat katılığı

Hürmüz Boğazı'nın tekrardan deniz trafiğine açılması, dünya genelinde ham petrol fiyatlarını hızla kriz öncesi seviyelere çekti. Fakat bu küresel arz konforu İngiltere iç piyasasına aynı hızda yansımıyor. Üretim maliyetlerindeki kısmi hafiflemeye rağmen, perakende sektöründeki fiyatlama davranışları katı kalmaya devam ediyor. Finansal projeksiyonlar, enerji kanallarındaki bu gevşemenin tüketici raflarına inmesinin beklenenden çok daha uzun bir zamana yayılacağını gösteriyor. Toptan eşya fiyatlarındaki düşüşler perakendeciler tarafından doğrudan etiketlere yansıtılmıyor. Bu durum tüketici endekslerinin yukarı yönlü seyrini beslemeye devam ediyor.

Ücret artış baskısı ve hanehalkı alım gücündeki daralma

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararlarını zorlaştıran yerel dinamiklerin başında, iş gücü piyasasındaki ücret artış baskıları geliyor. Dönemsel maliyet düşüşleri kalıcı etiket indirimlerine dönüşmedikçe, hanehalkının alım gücü 2026 yılı sonuna kadar baskı altında kalacak. Ham madde fiyatlarındaki düşüş olumlu bir gelişme olsa da çekirdek enflasyon göstergeleri kırılmadığı müddetçe para politikasında sıkı duruşun korunması kaçınılmaz görünüyor. Faiz oranlarının yüksek seyretmesi de yatırımları kısıtlayarak arz yönlü büyümeyi yavaşlatıyor. Pazar payını korumak isteyen şirketler ise kar marjlarından ödün vermemek adına yüksek fiyat politikasını sürdürüyor.

Gıda fiyatları düşüyor ancak çekirdek göstergeler direniyor

İç piyasada tarımsal üretim ve mevsimsel tedarik rahatlamasıyla birlikte gıda enflasyonunda gerileme kaydedilmesi olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak gıda fiyatlarındaki bu aşağı yönlü hareket, genel enflasyon trendini kalıcı olarak düşürmeye tek başına yetmiyor. Tedarik zincirindeki dönemsel baz etkileri sepeti hafifletse de kalıcı tüketim harcamaları üzerindeki katılık kırılmıyor. Bu durum, gıdadaki düşüşe rağmen makroekonomik risklerin merkezinin başka bir alana kaydığını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Hizmet sektöründe kronik fiyat sarmalı

İngiltere ekonomisinde manşet enflasyonun gerilemesini engelleyen en büyük yapısal sorun hizmet sektöründeki kemikleşmiş fiyat artışları olarak öne çıkarken; özellikle konaklama, lojistik ve sigorta gibi kalemlerde maliyetlerin katı bir şekilde yüksek seyretmesi dikkat çekiyor. Küresel enerji krizi tamamen çözülse bile iç piyasada kendi kendini besleyen bir döngü doğuran bu durum, çalışanların talep ettiği maaş artışlarının işletme maliyetlerine eklenmesiyle birlikte enflasyon sarmalını iyice tetikliyor. Üstelik kira fiyatlarındaki önlenemeyen yükseliş dalgası ile artan mülk maliyetleri de dükkan sahiplerinin operasyonel giderlerini yukarı çekmeye devam ediyor. Tüm bu iç dinamikler yan yana geldiğinde, küresel piyasalardaki ham madde ucuzlaması ülke içindeki kronik tüketim pahalılığını kırmaya ne yazık ki tek başına yetmiyor.