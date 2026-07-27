İngiltere enflasyonundaki gerileme BoE faiz indirimi beklentilerini güçlendiriyor

İngiltere iç piyasasında fiyat baskılarının hafiflemesi ve makroekonomik görünüm

İngiltere ekonomisinde bir süredir katılık gösteren yerel fiyat baskıları, son verilerle birlikte zayıflama eğilimine girdi. İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası patikasını doğrudan etkileyen makroekonomik göstergeler, sıkılaşma adımlarının iç talep üzerinde belirgin bir soğuma yarattığını ortaya koyuyor. Özellikle hizmet sektörü ve yerel tedarik zinciri maliyetlerinde gözlenen bu ivme kaybı, para otoritesinin uzun süredir koruduğu temkinli duruşu esnetebileceğine dair sinyaller veriyor. Ekonomik aktivitedeki bu dengelenme, sterlin varlıkları ve tahvil piyasaları üzerindeki oynaklığı azaltarak makroekonomik görünümü destekliyor.

Yıllık enflasyon oranındaki geri çekilme ve işgücü piyasası dinamikleri

Ülkedeki yıllık enflasyonun %2,6 seviyesine kadar gerilemesi, dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdüğünü tescilleyen en somut gelişme oldu. Bu düşüş grafiğine, BoE yetkililerinin yakından izlediği ücret artış hızındaki yavaşlama da doğrudan eşlik ediyor. İşgücü piyasasındaki arz ve talep dengesinin yeniden kurulması, şirketlerin üzerindeki birim işgücü maliyeti baskısını hafifletiyor. Ücret-enflasyon sarmalının kırılmaya başlamasıyla birlikte manşet verideki kalıcı düşüşün önümüzdeki aylarda da korunabileceği öngörülüyor.

Yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde faiz patikası beklentileri

Açıklanan son veriler, Para Politikası Kurulu (MPC) üyelerinin önümüzdeki toplantılarda atacağı adımlara ilişkin piyasa fiyatlamalarını da doğrudan değiştirdi. Enflasyonun %2,6'ya inmesi ve işgücü maliyetlerinin soğuması, kurulun faiz indirim döngüsünü başlatması veya mevcut oranları gevşetmesi yönündeki beklentileri zirveye taşıdı. Politika yapıcıların kurumsal inandırıcılığı korumak adına temkinli hareket etmeye devam edeceği tahmin edilse de içsel dinamiklerden gelen bu olumlu sinyaller, İngiltere ekonomisinin yüksek faiz ortamından kademeli olarak çıkış biletini elinde tuttuğuna işaret ediyor.