İngiltere faizi 15 yılın zirvesine çekti

İngiltere Merkez Bankası(BoE), enflasyonla mücadele kapsamında, piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan daha artışla üst üste 14'üncü faiz artırımını gerçekleştirdi.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 5,00'den yüzde 5,25'e çıkarıldı. Böylece 2008 yılı Nisan ayından bu yana ilk kez faiz bu seviyeye yükseldi.

BoE Para Politikası Kurulu, faiz artırma kararını beklendiği gibi 1'e karşı 8 oyla aldı. Üyelerde Dhingra faizin değişmemesi yünende oy kullandı. Artırım yönünde oy kullananlardan 2'si 50 baz puan 6'sı 25 baz puan artırım görüşü açıkladı.

Parasal sıkı duruş sürdü

Karardan sonra yapılan açıklamada, iş gücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiği, ancak gevşemekte olduğuna dair bazı göstergeler olduğuna işaret edildi. Açıklamada, "İşsizlik oranı, Mayıs ayına kadar olan üç ayda, Mayıs Raporunda beklenenden biraz daha yüksek olarak yüzde 4,0'e yükseldi ve açık pozisyonların işsizliğe oranı, hala tarihsel ortalamaların üzerinde kalmasına rağmen düşmeye devam etti." denildi.

BoE, mevcut para politikası duruşunun sıkı olmaya devam ettiğine işaret etti.

Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını, görev alanına uygun olarak orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için yeterince uzun süre kısıtlayıcı olmasını sağlayacağı belirtildi.

BoE, 2021 yılının Aralık ayında yüzde 0,10 seviyesinden başladığı süreçte bugün üst üste 14'üncü toplantıyla toplam 515 baz puan faiz artırmış oldu.

İngiltere'de Haziran ayında enflasyon beklentilerden hızlı gerileyerek, yüzde 8,7'den yüzde 7,9'a indi.

BoE, 2023 yılında ekonominin yüzde 0,5, 2024 yılında ise yüzde 0,25 büyümesini bekliyor.