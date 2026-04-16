İngiltere gayrimenkulünde bahar rüzgarı: Fiyatlar son 18 ayın en hızlı artışını kaydetti

İngiltere'de gayrimenkul sektörü, kış aylarındaki durgunluğu Mart ayıyla birlikte üzerinden atarak beklentilerin ötesinde bir ivme yakaladı. Finans kuruluşlarının güncel verilerine göre, konut fiyatlarındaki yıllık büyüme hızı mart ayında yüzde 1,6 seviyesine ulaşarak 2022'nin sonundan bu yana görülen en güçlü yıllık performansı sergiledi. Ülke genelindeki ortalama mülk değerleri yaklaşık 261 bin 142 sterlin bandına otururken, piyasadaki bu canlanma 'erken bir bahar müjdesi' olarak nitelendiriliyor.

Kredi onayları son bir buçuk yılın zirvesinde

Piyasayı hareketlendiren en temel unsurlardan biri, tüketicilerin mortgage kredilerine olan ilgisinin yeniden canlanması oldu. İngiltere Merkez Bankası’nın kayıtlarına göre, Mart ayı itibarıyla onaylanan konut kredisi sayısı 61 bin 300'ü bularak son 18 ayın en yüksek rakamına ulaştı. Enflasyonun dizginlenmeye başlamasıyla birlikte faiz oranlarında indirim beklentisine giren yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler, erteledikleri satın alma kararlarını Mart ayı ile birlikte hayata geçirmeye başladı.

Bölgesel pazarlarda Kuzey ve Güney ayrışması

Konut piyasasındaki bu canlanma her bölgede aynı şiddette hissedilmedi. Kuzey İrlanda yıllık yüzde 4,6’lık değer kazancıyla Birleşik Krallık içindeki liderliğini korurken, İskoçya pazarı da yüzde 6,7 gibi dikkat çekici bir büyüme oranıyla yatırımcıların odağı olmaya devam etti. Uzun süredir fiyat baskısı altında olan Londra ise Mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 1,6’lık bir toparlanma kaydederek, metropoldeki durgunluğun sona ermeye başladığına dair sinyaller verdi.

Arz cephesinde son 11 yılın en hareketli dönemi

Sadece fiyatlar değil, piyasadaki seçenek sayısı da mart ayında önemli bir artış gösterdi. Satılık ev ilanlarının sayısı son 11 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, bu durum alıcılar için daha fazla pazarlık gücü ve seçenek anlamına geliyor. Arz tarafındaki bu bolluk fiyatlardaki ani yükselişleri dengelerken; önümüzdeki aylarda netleşecek faiz politikaları, piyasadaki bu hareketliliğin kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyen temel faktör olacak.