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İngiltere hizmet sektöründe büyüme zayıfladı

İngiltere'de hizmet sektöründe büyüme ekimde zayıflama göstererek, Kasım 2023'ten beri görülen en yavaş sektör aktivitesi kaydedildi.

Haber Merkezi
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İngiltere hizmet sektöründe büyüme zayıfladı
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S&P Global, İngiltere'de ekim ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede hizmet sektörü PMI eylülde 52 oldu. Hizmet sektörü PMI eylülde 52,4 olarak hesaplanmıştı.

Böylece, hizmet sektörü aktivitesi ekimde önceki aya göre ivme kaybetti ancak büyüme bölgesi olan 50 seviyesinin üzerinde kaldı.

Öte yandan, ülkede ekim ayında, Kasım 2023'ten beri görülen en yavaş sektör aktivitesi kaydedildi.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, verilere ilişkin değerlendirmesinde, artan belirsizlikler ve ülke ekonomisine yönelik endişelerin talep koşullarını etkilemesiyle hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığını belirtti.

Geçen haftaki Sonbahar Bütçesi öncesinde iş güveni ve harcamaları üzerinde baskı olduğunu kaydeden Moore, "Daha geniş jeopolitik endişeler ve ABD seçimleri de ekimde iş yatırım kararları konusunda bekle-gör yaklaşımına katkıda bulundu. Aynı zamanda, geçim maliyeti baskıları hane halkı harcamaları üzerinde kısıtlayıcı olmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

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