İngiltere hizmet sektöründe işten çıkarmalar 5 yılın zirvesinde!

Yapılan bir sektör araştırmasına göre, İngiliz hizmet firmaları şubat ayında, önümüzdeki ay yürürlüğe girecek vergi ve asgari ücret artışları öncesinde 2020'den bu yana en hızlı personel azaltımına gitti.

İngiltere S&P Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) bu ayki ön okuması, ocak ayındaki 50,8'den şubat ayında marjinal bir artışla 51,0'a yükseldi.

Bu, 51.1'lik ilk tahminden biraz daha düşük ve büyüme ile daralmayı ayıran 50 seviyesinin hemen üzerindeydi.

S&P Global Market Intelligence ekonomi direktörü Tim Moore, “İş dünyasının beklentilerinin daha az iyimser olması ve girdi fiyatlarının bir ay daha keskin bir şekilde yükselmesi şubat ayında hizmet ekonomisinde net istihdam kaybına yol açtı. Geçtiğimiz sonbahardan bu yana büyüme ivmesinde belirgin bir kayıp var ve anketin ileriye dönük göstergeleri ufukta yüksek bir stagflasyon riski olduğunu göstermeye devam ediyor.” dedi.