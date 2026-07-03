İngiltere, hizmet sektöründe Ocak 2023’ten bu yana en belirgin daralma eğilimini kaydetti

İngiltere’de haziran ayı nihai hizmet PMI verisi, 48,8 puana revize edilerek Ocak 2023 sonrası en zayıf performansa işaret etti. Sektörel faaliyetlerin iki ay üst üste daralma bölgesinde kalması, talep tarafındaki durgunluk riskini teyit ediyor. İmalat sanayindeki sınırlı canlanmaya rağmen, hizmet segmentindeki bu ivme kaybı makroekonomik dengeleri aşağı yönlü baskılıyor.

İngiltere makroekonomik görünümünün en baskın bileşeni konumundaki hizmet sektörü, second çeyreğin kapanış periyodunda konjonktürel bir yavaşlama fazına girerek reel büyüme dinamiklerinde kırılganlık sinyalleri verdi. S&P Global ve CIPS iş birliğiyle hazırlanan güncel öncü göstergelere göre, İngiltere Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziran ayında piyasa beklentilerinin gerisinde kalarak 48,8 seviyesine konsolide oldu. Ekonomik aktivitede daralma ve genişleme sınırını temsil eden 50 nötr eşiğinin altında üst üste ikinci ayını tamamlayan endeks, Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en radikal aşağı yönlü düzeltme olarak finansal kayıtlara geçiyor.

Aktivitedeki bu zayıflamanın arka planında, küresel jeopolitik gerilimlerin arz zincirleri üzerinde yarattığı asimetrik şoklar ve İngiltere iç pazarında süregelen maliyet enflasyonu yer alıyor. Özellikle lojistik maliyetler, energy girdileri ve iş gücü piyasasındaki ücret artışları, firmaların operasyonel giderlerini yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Hizmet sağlayıcıları, kar marjlarında gözlenen bu sıkışmayı kompanse edebilmek adına nihai fiyatlama stratejilerinde yukarı yönlü revizyonlar yapsa da, hanehalkı harcanabilir gelirindeki reel daralma talep esnekliğini düşürerek bu geçişkenliği sınırlıyor.

Yeni siparişlerde hacimsel azalma ve iş gücü piyasasında optimizasyon

Sektörel alt kırılımlar incelendiğinde, durgunluk eğiliminin yalnızca nihai üretim hacmiyle sınırlı kalmadığı, öncü talep parametrelerine de sirayet ettiği gözleniyor. İngiltere iç pazarındaki efektif talep yetersizliğine ek olarak, kıta Avrupası kaynaklı dış talebin de zayıflamasıyla yeni iş alımları son üç buçuk yılın en hızlı gerilemesini kaydetmiş bulunuyor. Bu durum, kurumsal şirketlerin kapasite kullanım oranlarını ve sermaye yatırımlarını daha defansif bir modelde şekillendirmesini beraberinde getiriyor.

Sipariş bütçelerindeki bu hacimsel kayıp ve maliyet odaklı tasarruf gereksinimleri, iş gücü piyasasındaki istihdam iştahını da doğrudan sekteye uğratıyor. İngiltere'deki hizmet firmaları, azalan iş yükü karşısında yeni bordrolu personel alımını askıya alırken, doğal eksilmeler ve gönüllü ayrılmalar sonrasında oluşan kadro boşluklarını doldurmama yolunu seçiyor. Bu stratejik yaklaşım, istihdam alt endeksinde son dönemin en keskin personel azaltım süreçlerinden birini tetikliyor.

Bileşik endeks ve makroekonomik projeksiyonlar

Hizmet segmentindeki bu hacimsel çekilme, imalat sanayisinde gözlenen marjinal toparlanma emarelerini de absorbe ederek genel ekonomik performans üzerinde baskı unsuru oluşturuyor. İmalat ve hizmet sektörlerinin ağırlıklı ortalamasıyla hesaplanan Bileşik PMI endeksi haziranda 49,3 puana gerileyerek, İngiltere özel sektörü genelinde iktisadi faaliyetlerin daralma eğiliminde olduğunu doğruluyor. Son çeyrek verilerindeki durağan büyüme performansı ile bu öncü göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, İngiltere ekonomisinin yılı stagnasyon sınırında kapatma olasılığı güç kazanıyor.

Her ne kadar önümüzdeki 12 aylık projeksiyona yönelik iş dünyası beklentileri, teknolojik dönüşüm yatırımları ve küresel ticaretteki kısmi stabilizasyon umutlarıyla hafif bir dipten dönüş sergilese de, yapısal risk primleri varlığını koruyor. İngiltere için önümüzdeki vadede en kritik sınav; bir yanda katı seyreden hizmet enflasyonunu kontrol altına almak, diğer yanda ise makroekonomik aktiviteyi yeniden sürdürülebilir bir büyüme patikasına oturtacak güven ortamını tesis etmek olacak.