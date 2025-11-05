İngiltere hükümeti gideri kısmayacak geliri artıracak

ING Ekonomisti James Smith, İngiltere hükümetinin yaklaşan bütçesinin mali açığı kapatmak amacıyla harcama kesintilerinden ziyade vergi artışlarına dayanacağını söyledi.

Smith, "Kimsenin büyük bir kemer sıkma bütçesi beklediğini sanmıyorum" dedi.

Siyasi baskıların büyük çaplı harcama kesintilerini olası kılmadığını belirten Smith, hükümetin gelecek yıl için bakanlıkların harcama artışlarını sınırlamasının muhtemel olduğunu ifade etti. "Bakanlık harcama artışı, gelecek yıl mevcut yıla kıyasla daha kısıtlı görünüyor" diye ekledi.