İngiltere imalatında dipten dönüş sinyali: Siparişler 5 yılın en güçlü aylık artışını kaydetti

İngiltere imalat sektörü, ağustos ayında gelen son verilerle birlikte derin bir nefes aldı. İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI) tarafından 273 imalatçı firmanın katılımıyla gerçekleştirilen anket, toplam sipariş dengesinin eksi 45 seviyesinden eksi 25'e fırladığını ortaya koydu. Aylık bazda yaşanan bu 20 puanlık keskin yükseliş, imalat sanayisinde son beş yılı aşkın sürenin en güçlü dönemsel toparlanması olarak kayıtlara geçti. Bu sıçrama sayesinde genel sipariş göstergesi, geçmiş dönem verileri kıyaslandığında Kasım 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ancak bu ivmelenmeye rağmen, toplam sipariş hacminin henüz tam anlamıyla istenen seviyede olmadığını ve tarihsel normların altında kalmayı sürdürdüğünü belirtmek gerekiyor.

Küresel talep desteğiyle ihracat normale döndü

Ağustos ayındaki bu canlanmanın arkasındaki en büyük itici güç dış talep oldu. İhracat tarafında yaşanan toparlanma, iç piyasaya kıyasla çok daha agresif bir grafik sergiledi. Temmuz ayında eksi 33 gibi oldukça zayıf bir seviyede bulunan ihracat sipariş dengesi, ağustosta tam anlamıyla küllerinden doğarak sıfır noktasına yükseldi. Bu veri, İngiltere'nin dış ticaret siparişlerinde Haziran 2022'den bu yana ilk kez 'normal' olarak kabul edilen eşiğe ulaştığını gösteriyor. Küresel ekonomideki toparlanma eğiliminin ve dış pazarlardaki canlanmanın İngiliz mallarına olan talebe doğrudan yansıdığı net bir şekilde görülüyor.

Daralma yavaşlıyor fakat fiyat baskısı yeniden kapıda

İmalat üretim hacimlerindeki gerileme ağustosta da sürdü ancak bu düşüşün hızı hissedilir derecede yavaşladı. Üretim dengesi eksi 24'ten eksi 17'ye doğru olumlu bir yönelim sergiledi. Firmalar, kasım ayına kadarki süreçte üretimin eksi 7 seviyesine kadar gelmesini, yani daralmanın iyice minimal bir düzeye inmesini bekliyor. Bitmiş ürün stoklarının yeterlilik göstergesinin artı 19'dan artı 15'e gerilemesi de iç piyasada çarkların biraz daha hızlı dönmeye başladığını doğruluyor.

Madalyonun diğer yüzünde ise üreticilerin maliyet ve fiyatlama baskıları yer alıyor. Siparişlerdeki bu ani toparlanmayla eş zamanlı olarak ortalama satış fiyatı beklenti dengesi de artı 11'den artı 22'ye fırladı. Bu durum, artı 8 olan uzun dönem ortalamasının çok üzerinde bir fiyat artış baskısının kapıda olduğuna işaret ediyor. Sonuç olarak imalat sektörü dipten dönüş sinyalleri verse de maliyet yükleri ve bu toparlanmanın ne kadar kalıcı olacağı sorusu, önümüzdeki dönemin en kritik belirsizliği olmayı sürdürüyor.