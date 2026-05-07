İngiltere inşaat sektörü İran savaşı ve artan maliyetlerin etkisiyle geriledi

İngiltere'de inşaat sektörü faaliyeti, mart ayı ile sona eren üç aylık dönemde son altı yılın en sert düşüşünü kaydetti. Perşembe günü yayımlanan Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) anketi, İran'daki savaşın şirket maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

RICS tarafından açıklanan verilere göre, sektörün net iş yükü dengesi ilk çeyrekte yüzde -12 seviyesine geriledi. Bir önceki çeyrekte yüzde -6 olarak kaydedilen bu veri, inşaat sahalarının COVID-19 karantinaları nedeniyle kapandığı 2020 yılının haziran ayından bu yana görülen en zayıf seviye oldu.

RICS Baş Ekonomisti Simon Rubinsohn, Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin ilk çeyrek inşaat verilerinde net bir şekilde görüldüğünü belirtti. Rubinsohn, artan malzeme maliyetleri, sıkılaşan kredi koşulları ve kar marjları üzerindeki baskının bazı geliştiricileri inşaat faaliyetlerini yavaşlatmaya ittiğini ifade etti.