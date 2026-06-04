İngiltere inşaat sektöründe sert daralma: Mayıs ayı faaliyet endeksi 6 yılın en düşük seviyesinde

İnşaat üretimindeki gerilemenin arka planında, küresel lojistik hatlarında yaşanan tıkanıklıklar ve buna bağlı olarak tırmanan maliyet unsurları yer alıyor. Uluslararası ticaret yollarındaki jeopolitik risklerin lojistik teslimat sürelerini uzatması, ham maddeye erişimi zorlaştırırken girdi fiyatlarını da yukarı yönlü tetikliyor. Sektör temsilcilerinin büyük bir bölümü; navlun ücretlerindeki artışlar, akaryakıt ek maliyetleri ve enerji yoğun üretim süreçlerine tabi olan ham maddelerdeki fiyat sıçramaları nedeniyle girdi enflasyonunun son dört yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını rapor ediyor.

Alt sektör gruplarında eş zamanlı üretim kaybı

Mayıs ayı makroekonomik verilerinin detayları, üretimdeki zayıflığın sektörün geneline yayıldığını gösteriyor. Geçmiş dönemlerde konut sektöründeki durgunluğu dengeleyen altyapı ve mühendislik projeleri, mayıs ayında en belirgin ivme kaybı yaşayan segment olarak öne çıktı. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) uyguladığı sıkı para politikasının bir sonucu olarak yüksek seyreden borçlanma maliyetleri, özel konut yatırımlarını baskılamaya devam ederken; ticari inşaat projeleri de makroekonomik belirsizlikler sebebiyle yeni sipariş bazında gerileme kaydetti.

İstihdam piyasası dinamikleri ve makroekonomik görünüm

Sipariş defterlerindeki hacim daralması ve kar marjlarındaki erime, inşaat firmalarının operasyonel yapılarını doğrudan etkiliyor. Sektör genelindeki istihdam seviyeleri, yeni proje başlangıçlarının azalmasına paralel olarak üst üste 17'nci ayda da düşüş eğilimini sürdürdü. İmalat sanayisindeki kısmi dengelenme çabalarına rağmen, ülke ekonomisinin yaklaşık %6'lık bölümünü oluşturan inşaat sektöründeki bu yapısal durgunluk, İngiltere’nin orta vadeli Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyüme projeksiyonları üzerinde aşağı yönlü bir baskı unsuru oluşturuyor.