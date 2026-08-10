İngiltere işgücü piyasasında 45 aylık gerileme sona erdi

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Recruitment and Employment Confederation ve KPMG'nin ortak anketine göre İngiltere işgücü piyasası Temmuz ayında stabilizasyona dair ilk işaretleri verdi. İşverenler kalıcı kadro azaltma sürecini durdururken başlangıç maaşlarındaki artış hızlandı.

Kalıcı iş yerleştirme endeksi Haziran'daki 49,1'den Temmuz'da 50,0'ye yükseldi ve 45 aylık daralma dönemini sona erdirdi. Geçici personel yerleştirme endeksi ise Haziran'daki 52,7'den 51,9'a geriledi. Geçici personel arzındaki artış Mayıs 2023'ten bu yana en düşük hızda gerçekleşirken geçici pozisyon açıkları iki yılın ardından ilk kez artış kaydetti. Kalıcı istihdamda başlangıç maaşı artışı altı ayın en güçlü seviyesine ulaşırken geçici rollerde ücret artışı 26 ayın zirvesine çıktı.

KPMG UK ve İsviçre Danışmanlık Başkanı Callum Licence, "Yeni hükümetin göreve gelmesiyle birlikte işletmeler, yeni politikaların yatırım ve istihdama olan güvene dönüşüp dönüşmediğinin sinyallerini arıyor" dedi. İngiltere Merkez Bankası para politikası yapıcılarının ekonomideki ücret baskılarını yakından izlediği vurgulandı. Anket, 400 civarında işe alım ajansının 9-27 Temmuz tarihleri arasında verdiği yanıtlara dayanıyor.