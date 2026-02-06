İngiltere konut fiyatlarında 14 ayın en hızlı yükselişi

Halifax, ortalama konut fiyatının yüzde 0,7 artarak 300.077 sterline (407.000 dolar) yükseldiğini ve yeni bir rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu artış, bir önceki aydaki yüzde 0,6'lık düşüşü fazlasıyla telafi etti. Artış, art arda iki aylık düşüşün ardından geldi ve Kasım 2024'ten bu yana en hızlı yükseliş oldu.

Rakamlar, emlak piyasasının zorlu bir 2025 yılının ardından dönüş noktasına geldiğine dair kanıtları güçlendiriyor. Yüksek işlem maliyetleri, potansiyel alıcıları geçen yıl kenarda tutmuştu.