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İngiltere konut fiyatlarında 2 yılın en hızlı artışı

İngiltere'de ortalama konut fiyatları eylülde yıllık bazda son iki yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

Haber Merkezi
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İngiltere konut fiyatlarında 2 yılın en hızlı artışı
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Konut finansman kuruluşu Nationwide verilerine göre, eylülde konut fiyatları yıllık bazda 3,2 arttı. Bu oran, ülkede ortalama konut fiyatlarında Kasım 2022'den beri görülen en hızlı yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Ortalama konut fiyatları eylülde aylık bazda ise yüzde 0,7 artış gösterdi. Böylece, ülkede ortalama konut fiyatı 265 bin 375 sterline yükseldi. Konut fiyatları ağustosta yüzde 0,2 gerilemişti.

Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de ortalama konut fiyatlarının şu anda 2022 yazında görülen rekor seviyenin yüzde 2 altında seyrettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gelir artışı son aylarda konut fiyatlarındaki artışı geride bırakmaya devam ederken, İngiltere Merkez Bankasının önümüzdeki çeyreklerde faizi düşürmeye devam edeceği beklentisiyle borçlanma maliyetleri de düştü. Bu eğilimler, potansiyel alıcılar için satın alma durumunu iyileştirmeye yardımcı oldu ve her ikisi de tarihi standartlara göre düşük kalsa da faaliyet ve konut fiyatlarında mütevazı bir artışı destekledi."

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