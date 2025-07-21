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İngiltere konut fiyatlarında 20 yılın en büyük temmuz ayı düşüşü

İngiltere'de konut fiyatları son 20 yılın en büyük temmuz ayı düşüşünü kaydetti.

Haber Merkezi
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İngiltere konut fiyatlarında 20 yılın en büyük temmuz ayı düşüşü
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Emlak sitesi Rightmove, İngiliz konut ve daireleri için istenen satış fiyatlarının, bu ay 20 yılı aşkın süredir en büyük Temmuz ayı düşüşünü kaydettiğini açıkladı.

Rightmove tarafından ölçülen 8 Haziran ile 12 Temmuz arasındaki dönemde piyasaya sürülen mülkler için belirlenen fiyatlar, bir önceki aya göre %1,2 oranında geriledi. Bu düşüş, serinin 2001 sonunda başlamasından bu yana Haziran'dan Temmuz'a kadarki en büyük gerileme olarak kayıtlara geçti.

Rightmove, mevcut konut sayısının son on yılın en yüksek seviyesinde kalması nedeniyle yaz aylarında satış yapanların alıcı ilgisini çekmek için daha rekabetçi fiyatlandırma yaptığını belirtti.

Geçtiğimiz yıla kıyasla istenen fiyatlar yalnızca %0,1 artış gösterdi.

Uzmanlar, "seçici alıcıların" bölgelerinde mevcut olan diğer birçok eve kıyasla aşırı fiyatlandırılmış bir evi hızla tespit edebildiğini vurguluyor.

Sağlam satış hacimlerine rağmen, Rightmove, satıcılar arasındaki yüksek rekabet seviyesi nedeniyle 2025 yılı için genel fiyat artışı tahminini %4'ten %2'ye indirdi.

Kurum ayrıca 2025 yılında toplam 1,15 milyon konut satışı bekliyor.

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