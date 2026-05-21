İngiltere konut pazarında jeopolitik şok: Faiz ve savaş kıskacı gayrimenkul fiyatlarını durdurdu

Savaşın tetiklediği ekonomik belirsizlik dalgası İngiltere genelindeki emlak zincirlerini tıkanma noktasına getirirken, bankaların yüzlerce kredi ürününü piyasadan aniden çekmesi ev sahibi olmak isteyenleri ve ipotek yenileyecek milyonlarca mülk sahibini büyük bir ödeme baskısıyla karşı karşıya bırakıyor.

Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik riskler ve Orta Doğu'daki sıcak çatışma ortamı, İngiltere gayrimenkul pazarında bahar döneminde beklenen canlanmayı tamamen baltalamış durumda. Yılın ilk aylarında enflasyondaki düşüş eğilimiyle birlikte Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimlerine gideceği beklentisi piyasaya geçici bir iyimserlik getirmiş olsa da, patlak veren savaş dalgası tüm makroekonomik hesapları altüst etti. Savaşın küresel enerji hatları ve emtia fiyatları üzerinde yarattığı baskı, enflasyonun yeniden tırmanacağı endişesini doğurarak borçlanma maliyetlerini doğrudan tetikledi. Bu durum, Birleşik Krallık genelindeki ortalama konut fiyatlarının yıllık bazda %0,3 civarında gerileyerek tamamen duraklama evresine girmesine yol açtı.

Savaş enflasyonu mortgage piyasasını nasıl altüst etti?

Çatışmaların küresel piyasalarda yarattığı şok dalgası, İngiliz tahvil getirilerinde ve finansman maliyetlerinde çok kısa sürede sert tırmanışlara neden oldu. İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri düşürmek yerine daha uzun süre yüksek tutmak, hatta yeni faiz artışlarına gitmek zorunda kalabileceği yönündeki kaygılar mortgage sağlayıcılarını acil önlemler almaya zorladı. Savaşın başlangıcından bu yana bankalar piyasadaki mevcut kredi ürünlerinin %21'inden fazlasını bir gecede iptal ederek satıştan kaldırdı. Yılın başında %3,5 seviyelerine kadar gerileyen iki yıllık sabit mortgage faizleri, yaşanan bu jeopolitik şokun ardından hızla %5,5 - %5,75 bandına fırlayarak son yılların en yüksek seviyelerine geri döndü.

Alıcılar çekiliyor ve konut zincirleri kırılıyor

Kredi maliyetlerindeki bu ani ve agresif sıçrama, İngiltere’deki gayrimenkul sahasında doğrudan bir talep çöküşünü beraberinde getirdi. Daha düşük faiz oranlarıyla ön onay almış olan alıcılar, bu tekliflerin süresinin dolmasıyla birlikte yeni yüksek oranları kabul etmek yerine piyasadan tamamen çekilmeyi tercih ediyor. Kraliyet Lisanslı Sörveyörler Kurumu (RICS) tarafından paylaşılan güncel raporlar, alıcı talebi ve fiyat beklentisi endekslerinin son dönemin en düşük seviyelerine gerilediğini açıkça ortaya koyuyor. Faiz yükü nedeniyle piyasada onaylanmış olan satışların iptal edilme oranı hızla %24,4 seviyesine tırmanırken, mülk sahiplerinin oluşturduğu alım-satım zincirleri de kırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Milyonlarca hanehalkı için ipotek yenileme krizi

Piyasadaki bu durgunluk ve duraklama dalgası, sadece yeni ev alacak kişileri değil, mevcut konut sahiplerini de çok ciddi bir mali çıkmaza sürüklüyor. İngiltere genelinde geçmiş yıllarda %1 ila %3 gibi tarihi düşük oranlarla uzun vadeli sabit kredi kullanan yaklaşık 1,8 milyon hanenin mortgage sözleşmesi bu dönemde sona eriyor. Bu mülk sahipleri, eski kredilerini mevcut piyasa koşullarında %5’in üzerindeki yeni oranlarla yenilemek zorunda kaldıklarından, yıllık bazda hane başına 3 bin sterlini aşan devasa bir ek ödeme yüküyle karşı karşıya kalıyor. Yüksek enerji faturaları ve yaşam maliyeti krizine eklenen bu finansal baskı, İngiltere konut pazarının yılın geri kalanında da satıcıların fiyat kırmak zorunda kaldığı, tam bir bekle-gör dönemine girmesine neden oluyor. Jeopolitik gerilimlerin ve finansal sıkılaşmanın eş zamanlı vurduğu İngiltere gayrimenkul pazarında, faiz oranlarında kalıcı bir gevşeme yaşanmadığı sürece bu durgun seyrin yılın ikinci yarısında da derinleşerek devam etmesi kaçınılmaz görünüyor.