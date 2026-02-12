İngiltere konut piyasası toparlanma işaretleri veriyor

İngiltere konut piyasasındaki durgunluk ocak ayında hafifledi. Kraliyet Yetkilendirilmiş Emlakçılar Kurumu (RICS) tarafından perşembe günü yayımlanan rapor, yeni alıcı talepleri ve konut fiyatlarında iyileşme olduğunu ortaya koyarak toparlanma sinyallerine katkı sağladı. Bu gelişme, Nationwide ve Halifax gibi kredi kuruluşlarının geçen ay konut fiyatlarında artış bildiren verilerini takip etti.

Ekonomideki iyileşme işaretleri, analistler tarafından kasım sonunda maliye bakanı Rachel Reeves’in bütçesinde vergi artışlarına ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasına bağlanıyor.

RICS verilerine göre, konut fiyat dengesi aralıkta revize edilmiş -13 seviyesinden ocakta -10’a yükseldi. Bu, hazirandan bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Reuters anketinde ekonomistler -11 beklentisi ortaya koymuştu. Yeni alıcı taleplerini ölçen gösterge ise -21’den -15’e çıktı ve temmuzdan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

RICS başekonomisti Simon Rubinsohn, "Zorlu bir dönemin ardından piyasa koşullarının iyileşmeye başladığına dair erken işaretler var. Ancak faaliyet seviyeleri hala düşük, bu nedenle toparlanma muhtemelen kademeli olacak" dedi.

Satışlara yönelik 12 aylık iyimserlik göstergesi ise Aralık 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.