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İngiltere konut piyasasında ayrışma derinleşti: Kuzey yükseldi, güney geriledi

İngiltere'de konut piyasasında kuzey-güney ayrışması üçüncü çeyrekte belirginleşti. Kuzey bölgelerinde fiyat artışları güçlenirken, güneyde fiyatlar yıllık bazda geriledi.

Haber Merkezi
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İngiltere konut piyasasında ayrışma derinleşti: Kuzey yükseldi, güney geriledi
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Nationwide verilerine göre Birleşik Krallık genelinde yıllık artış %1,2, çeyreklik değişim -%0,4 oldu. Çeyreklik ortalama fiyat 276 bin 157 sterlin olarak hesaplandı. 13 bölgenin sekizinde yıllık artış %1'in altında kaldı.

Kuzeyde lider Kuzey İrlanda

Üçüncü çeyrekte en güçlü performans Kuzey İrlanda'da görüldü. Bölgede yıllık artış %5,9 olarak ölçüldü. North West %3,9 yükseldi. İskoçya ve North bölgelerinde artış %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Yorkshire & The Humber'da yıllık değişim %1,2 oldu.

En düşük ortalama fiyat 174 bin 731 sterlin ile North bölgesinde kaydedildi.

Güneyde Londra hariç düşüş

Güney İngiltere'de ortalama fiyatlar yıllık %0,1 geriledi. Londra, güney grubunda artış kaydeden tek bölge olarak öne çıktı. Başkentte yıllık yükseliş %0,4 oldu ve ortalama fiyat 529 bin 720 sterlin ile ülkenin en pahalı bölgesi olarak kaldı.

Outer Metropolitan'da %0,2, South West'te %0,3 düşüş görüldü. East Midlands %0,5, East Anglia %0,7 gerilemeyle en zayıf performansları sergiledi.

Eylülde sert fren

Ayrışma eylül ayı verilerinde de netleşti. Yıllık artış hızı eylülde %0,8'e indi. Ağustos ayında oran %1,6 seviyesindeydi. Mevsimsellikten arındırılmış aylık değişim -%0,2 oldu. Ortalama fiyat 274 bin 251 sterlin olarak hesaplandı.

Konut piyasasında ekonomik belirsizlik, yüksek enerji fiyatları ve mortgage maliyetleri baskı yaratırken, özel sektör ücret artışlarının ılımlı seyretmesi politika yapıcılara alan tanıyor.

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