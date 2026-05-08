İngiltere konut piyasasında psikolojik eşik aşıldı: 300 bin sterlin barajı yıkıldı

İngiltere gayrimenkul piyasasında uzun süredir devam eden fiyat artış serisi, nisan ayında açıklanan verilerle yerini durağanlığa bıraktı. Ortalama konut fiyatlarının psikolojik sınır olan 300 bin sterlinin altına inmesi, piyasadaki talep daralmasının en somut göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu düşüşte, İngiltere Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam etmesi ve mortgage maliyetlerinin hanehalkı bütçesi üzerindeki ağırlığı belirleyici rol oynuyor. Alıcıların pazarlık gücünün arttığı bu dönemde, satıcıların da fiyat beklentilerini reel ekonomik şartlara göre revize etmek zorunda kaldığı görülüyor. Piyasadaki bu hareketlilik, gayrimenkulün artık risksiz bir yatırım aracı olmaktan çıktığına dair görüşleri de beraberinde getiriyor. Fiyatlardaki bu kırılma, piyasanın aşırı ısınma evresinden reel değerleme evresine geçtiğine dair en güçlü kanıt niteliği taşıyor.

Yüksek faiz oranlarının mortgage talebine etkisi

Konut fiyatlarındaki gerilemenin temel motoru, kredi maliyetlerindeki artışın alım gücünü doğrudan baltalaması olarak öne çıkıyor. İngiltere’de konut kredisi faizlerinin yüzde 5 bandının üzerinde kalıcı hale gelmesi, özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin planlarını süresiz olarak ertelemesine neden oluyor. Bankaların kredi verme iştahındaki azalma ve sıkılaştırılan denetimler, piyasaya giren nakit akışını kısıtlayarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Hanehalkının harcanabilir gelirindeki azalma, büyük çaplı borçlanma kararlarının çok daha temkinli alınmasına yol açıyor. Bu süreçte konut satış hacimlerinde yaşanan daralma, fiyatların sadece bir ayda binlerce sterlin değer kaybetmesine zemin hazırlıyor. Mortgage piyasasındaki bu tıkanıklık, sektörün geneline yayılan bir yavaşlama sarmalını tetikliyor ve konut alım iştahını her geçen gün daha da soğutuyor.

Bölgesel bazda fiyat dengesizlikleri

Fiyatlardaki düşüş ülke genelinde hissedilse de Londra ve çevresi ile kuzey bölgeleri arasındaki farklar dikkat çekmeye devam ediyor. Başkent Londra’da fiyatlar hala yüksek seyretse de büyüme hızının durma noktasına gelmesi, lüks konut segmentindeki iştahın azaldığını gösteriyor. Güney Doğu ve Güney Batı İngiltere gibi bölgelerde 300 bin sterlin altındaki konut sayısının artması, orta gelir grubu için sınırlı da olsa bir fırsat alanı yaratıyor. Kuzey bölgelerinde ise fiyatların daha düşük seviyelerden başlaması, daralmanın bu bölgelerde daha sınırlı kalmasına yol açıyor. Bölgesel piyasalardaki bu farklılaşma, yatırımcıların portföylerini Londra dışına kaydırma eğilimini hızlandırıyor. Veriler, gayrimenkul piyasasının artık tek bir merkezden değil, bölgesel dinamiklerle yönetilen çok parçalı bir yapıya dönüştüğünü kanıtlıyor.

Yatırımcı algısındaki değişim ve barınma maliyetleri

Konut fiyatlarındaki düşüş, bireysel alıcılar için bir umut ışığı olsa da profesyonel yatırımcılar için karlılık oranlarının sorgulanmasına neden oluyor. Sermaye kazancının azaldığı bu iklimde, yatırımcıların bir kısmı mülklerini satışa çıkararak nakit pozisyonlarını güçlendirmeyi tercih ediyor. Ancak satılık piyasasındaki bu durgunluk, kiralık konutlara olan talebi ve dolayısıyla kira bedellerini yukarı çekmeye devam ediyor. Ev sahibi olamayan geniş bir kesimin kiralık piyasına yönelmesi, barınma krizinin boyutlarını farklı bir mecraya taşıyor. Yatırımcıların satıştan kaçınarak kiralamaya odaklanması, piyasadaki arz dengesini bozarak konutun el değiştirme hızını yavaşlatıyor. Bu durum, piyasada fiyatlar düşse bile barınma maliyetlerinin hala yüksek kalmaya devam ettiği çelişkili bir tablo ortaya koyuyor.

Gayrimenkul sektöründe gelecek senaryoları

Nisan ayında kaydedilen bu geri çekilmenin kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceği, İngiltere’nin genel ekonomik performansına bağlı görünüyor. Enflasyonun hedeflenen seviyelere inmesi ve faiz indirimlerine dair sinyallerin gelmesi durumunda, piyasada hızlı bir toparlanma yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak mevcut sıkı para politikasının yılın geri kalanında da sürdürülmesi, fiyatların 300 bin sterlin altında bir süre daha konsolide olmasına yol açabilir. İnşaat maliyetlerindeki artış ve yeni konut arzındaki yetersizlik, fiyatların serbest düşüşe geçmesini engelleyen bir güvenlik kalkanı işlevi görüyor. Siyasi yönetimin konut piyasasına yönelik teşvik veya vergi düzenlemeleri, önümüzdeki aylarda alıcı iştahını belirleyen ana unsur olacak. Sonuç olarak, İngiltere konut piyasası için nisan ayı verileri, aşırı ısınmış bir pazarın yerini daha dengeli ancak kırılgan bir yapıya bıraktığını gösteriyor.