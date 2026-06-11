İngiltere konut piyasasındaki yavaşlama dip seviyeye ulaştı

Royal Institution of Chartered Surveyors'ın yeni alıcı talebi göstergesi mayıs ayında eksi 34 seviyesinde değişmedi. Bu veri, talepte düşüş bildiren emlakçıların artış görenlerden açık ara fazla olduğunu gösterdi. Ancak göstergenin sabit kalması, üç ay süren zayıflama eğiliminin sona erdiğine işaret etti.

Satış faaliyeti düşük seyrini korurken, konut fiyatları gerilemeye devam etti. Buna karşın düşüş hızının yavaşladığı görüldü.

RICS piyasa araştırma ve analiz başkanı Tarrant Parsons, verilerin "faaliyetteki son gerilemenin istikrar kazanmaya başlayabileceğini" gösterdiğini söyledi. Parsons, bunun "bir toparlanmanın başlangıcı olarak yorumlanması için erken" olduğu uyarısında bulundu.

Anket, kredi kuruluşu Nationwide'ın haziran başında açıkladığı ve mayıs ayında İngiltere konut fiyatlarının yüksek mortgage maliyetleri nedeniyle yaklaşık bir yılın en hızlı düşüşünü kaydettiğini gösteren verilerin ardından geldi.

Daha ileriye dönük kabul edilen RICS raporu, konut piyasasının Orta Doğu'daki çatışmanın etkilerine kademeli olarak uyum sağladığını ortaya koydu. Potansiyel alıcılar, savaşın tetiklediği borçlanma maliyetlerindeki artış ve reel ücret büyümesindeki yavaşlamayla karşı karşıya bulunuyor.

RICS anketine göre gelecek üç aya ilişkin satış beklentileri hafif iyileşti ancak belirgin şekilde negatif bölgede kaldı. Eksperler, gelecek yıla ilişkin görünümde mayıs ayında duyarlılığın hafif pozitife dönmesiyle piyasanın uzun vadeli beklentileri konusunda daha iyimser oldu.

Bununla birlikte piyasada temkinli hava baskınlığını sürdürüyor. Hanehalkları büyük harcamaları ertelerken, enerji faturalarında beklenen artışa hazırlanıyor. Bu durumun peşinat için tasarruf etmeyi zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Savaş öncesinde İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, piyasa artık yıl sonuna kadar bir veya iki faiz artışı ihtimalini fiyatlıyor. Politika yapıcılar şu ana kadar faizleri değiştirmedi ve gelecek hafta yeniden toplanacak.

Parsons, "Daha fazla faiz artışı ihtimali göz ardı edilemez ve daha fazla netlik oluşana kadar piyasa duyarlılığının kırılgan kalması muhtemel" dedi.