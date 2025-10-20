İngiltere konut satış fiyatlarında artış zayıf kaldı

Emlak sitesi Rightmove tarafından derlenen veriler, İngiltere'de konut satış fiyatlarının normalde yoğun geçen sonbahar satış döneminde çok az arttığını gösterdi.

Rightmove, 11 Ekim'e kadar olan dört haftalık dönemde ortalama satış fiyatlarının yüzde 0,3 yükseldiğini bildirdi. Bu oran, yılın bu dönemi için uzun vadeli ortalama olan yüzde 1,1'in oldukça altında kaldı.

11 Ekim'de sona 4 haftada, konut satış fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,1 geriledi.

Rightmove'dan Colleen Babcock, "2025 konut piyasasının genel direncine rağmen, emlak fiyatlarında olağan sonbahar sıçramasını tetikleyecek yeterli birikmiş ivmeye veya yakın zamanda pozitif duyarlılığa sahip değiliz. Bütçenin yüksek değerli mülkleri satın alma veya sahip olma maliyetini artırabileceği spekülasyonu, özellikle güney İngiltere'deki bazı alıcılara bütçede ne açıklanacağını beklemek için bir neden verdi" dedi.

Halifax bu ayın başında yaptığı açıklamada, Eylül'de konut fiyatlarının yıllık yüzde 1,3 arttığını ve bunun Nisan 2024'ten bu yana görülen en yavaş artış olduğunu bildirmişti.