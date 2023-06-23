İngiltere Maliye Bakanı, mortgage ödemeleriyle ilgili bankalarla anlaştı

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle mortgage sahiplerinin üzerinde oluşan baskınını hafifletilmesi için alınacak tedbirler konusunda bankalar ile anlaştı.

Hunt gazetecilere yaptığı açıklamada, "Faizlerdeki artışlardan endişe eden insanlar için çok önemli şeyler üzerinde anlaştık" dedi

Üzerinde anlaşılan önlemler arasında mortgage ödemelerini azaltan kişilerin kredi notlarında olumsuz bir etki yaşanmadan 6 ay içinde orjinal ödeme planına geri dönebilmelerine imkan verecek.