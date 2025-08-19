İngiltere market enflasyonunda sınırlı düşüş

Pazarlama araştırma şirketi Worldpanel by Numerator tarafından açıklanan verilere göre, bu rakam geçen ayki raporda %5,2 olarak kaydedilmişti.

İngiltere'nin Temmuz ayı resmi enflasyon verileri çarşamba günü açıklanacak.

Britanyalı gıda perakendecileri, artan işveren vergileri, düzenleyici maliyetler ve daha yüksek personel ücretleri ile birlikte birçok emtia piyasasındaki fiyat artışlarının enflasyonist baskıyı artırdığını belirtiyor.

Worldpanel perakende ve tüketici içgörüleri başkanı Fraser McKevitt, "Bu ay market fiyat enflasyonunda marjinal bir düşüş gördük, ancak fiyat artışlarının gerçekten etkisini gösterdiği noktanın hala çok ötesindeyiz ve tüketiciler geçimlerini sağlamak için davranışlarını adapte etmeye devam ediyor" dedi.

McKevitt, Temmuz ortasına kadarki üç aylık dönemde, gündelik ve hızlı servis restoranlara yapılan tüketici ziyaretlerinin bir yıl öncesine göre %6 daha az olduğunu kaydetti. Ancak tüketiciler ev dışında tasarruf yaparken, mağazalarda küçük kaçamaklar aramaya devam etti. Dört haftalık dönemde markalı market ürünlerinin satışları %6,1 artarken, kendi markalı alternatiflerin satışları %4,1 yükseldi.

Britanya'nın en büyük perakendecilerini temsil eden Britanya Perakendeciler Konsorsiyumu (BRC), gıda enflasyonunun yıl sonuna kadar %6'ya ulaşacağını öngörerek Noel öncesi hanehalkı bütçeleri üzerindeki baskının artacağını belirtiyor.

İngiltere Merkez Bankası ise gıda enflasyonunun Noel'den önce %5,5'e ulaşacağını ve ardından emtia piyasalarındaki düşüşlerle birlikte gerileyeceğini tahmin ediyor.

Worldpanel, İngiltere'deki market satışlarının dört haftalık dönemde yıllık bazda %4,0 büyüdüğünü ancak enflasyon dikkate alındığında satış hacimlerinin düştüğünü belirtti. 10 Ağustos'a kadarki 12 haftalık dönemde, indirim marketi Lidl ve çevrimiçi süpermarket Ocado, %10,7'lik satış artışıyla Britanya'nın en hızlı büyüyen marketleri oldu. Sektör lideri Tesco'nun satışları %7,4 artarken, pazar payı bir yılda 0,8 puan artarak %28,4'e ulaştı. Ancak, üçüncü sıradaki Asda, satışlarında %2,6 düşüş ve pazar payında yıllık bazda 0,9 puanlık kayıpla zorlandı.