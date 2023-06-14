İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'den 'enflasyon' mesajı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Lordlar Kamarası Ekonomik İşler Komitesi'nde konuştu. Bailey, "Açıklanan veriler bu ülkede çok sıkı bir iş gücü piyasasına sahip olduğumuzu gösterdi. İş gücü arzında bir düşüş yaşadık. Toparlanma işaretleri var, ancak çok yavaş" dedi.

Bailey, "Hala enflasyon oranının aşağı geleceğini düşünüyoruz, ancak bu beklediğimizden daha uzun sürecek" diye konuştu.