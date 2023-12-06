İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Risk ortamı zorlu olmaya devam ediyor
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, faiz oranlarının cari seviyelerde kalması gerekeceğini söylerken; "Genel risk ortamı zorlu olmaya devam ediyor. Gelişmiş ekonomilerin genelinde enflasyon ve büyüme görünümü belirsiz" dedi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de faiz oranlarının cari seviyelerde kalması gerekeceğini ve BoE'nin bundan kaynaklanabilecek finansal istikrar risklerine karşı tetikte olduğunu söyledi.
BoE'nin son Finansal İstikrar Raporu'nu yayınlamasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bailey, "Genel risk ortamı zorlu olmaya devam ediyor. Gelişmiş ekonomilerin genelinde enflasyon ve büyüme görünümü belirsiz" dedi.