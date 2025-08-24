  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan 'büyüme' uyarısı
Takip Et

İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan 'büyüme' uyarısı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, İngiltere ekonomisinin potansiyel büyümeyi artırmada zorluklarla karşı karşıya olduğunu değerlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan 'büyüme' uyarısı
Takip Et

İngiltere Merkez Bankası (Boe) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'nin Covid-19 pandemisi sonrası zayıf ekonomik büyüme ve azalan işgücü katılımı nedeniyle temel ekonomik büyüme oranını artırma konusunda "ciddi bir zorlukla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Jackson Hole sempozyumunda konuşan Bailey, özellikle yaşlanan nüfus ve gençlerde artan hastalık kaynaklı işgücü kaybının, ekonomik verimliliği artırma çabalarını daha da kritik hale getirdiğini vurguladı.

Bailey, İngiltere'deki işgücü piyasası sorununun artık işsizlik değil, katılım olduğunu belirterek, ekonominin canlandırılması için üretkenlik artışına daha fazla vurgu yapılması gerektiğini söyledi.

Resmi veriler, İngiltere'de 16-64 yaş aralığındaki işgücü piyasasının COVID-19 salgını öncesine göre daha düşük oranda aktif olduğunu, diğer gelişmiş ekonomilerin ise bu orandan daha düşük olduğunu gösteriyor.

Bailey, İngiltere'deki durumu, zayıf verimlilik ve düşük katılımın birleşimi nedeniyle "oldukça üzücü bir hikaye" olarak nitelendirdi ve bu durumun İngiltere'yi "potansiyel büyüme oranını yükseltme gibi ciddi bir zorlukla" karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Küresel Ekonomi
ECB Başkanı: Avrupa işgücü piyasası şokları beklenmedik şekilde iyi atlattı
ECB Başkanı: Avrupa işgücü piyasası şokları beklenmedik şekilde iyi atlattı
Suriye’de yeni banknotlar kademeli olarak piyasaya çıkacak
Suriye’de yeni banknotlar kademeli olarak piyasaya çıkacak
Ünlü kozmetik devi zor günler geçiriyor! Resmi satış sürecini sonlandırdı
Ünlü kozmetik devi zor günler geçiriyor! Resmi satış sürecini sonlandırdı
Kakao fiyatlarının artışı çikolatayı lüks haline getirdi! En hızlı pahalanan ürün oldu
Kakao fiyatlarının artışı çikolatayı lüks haline getirdi! En hızlı pahalanan ürün oldu
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem: Faiz indirimi için daha fazla veriye ihtiyaç var
Fed yetkililerinden 'faiz' için temkinli duruş: Daha fazla veriye ihtiyaç var
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi