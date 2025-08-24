İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan 'büyüme' uyarısı

İngiltere Merkez Bankası (Boe) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'nin Covid-19 pandemisi sonrası zayıf ekonomik büyüme ve azalan işgücü katılımı nedeniyle temel ekonomik büyüme oranını artırma konusunda "ciddi bir zorlukla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Jackson Hole sempozyumunda konuşan Bailey, özellikle yaşlanan nüfus ve gençlerde artan hastalık kaynaklı işgücü kaybının, ekonomik verimliliği artırma çabalarını daha da kritik hale getirdiğini vurguladı.

Bailey, İngiltere'deki işgücü piyasası sorununun artık işsizlik değil, katılım olduğunu belirterek, ekonominin canlandırılması için üretkenlik artışına daha fazla vurgu yapılması gerektiğini söyledi.

Resmi veriler, İngiltere'de 16-64 yaş aralığındaki işgücü piyasasının COVID-19 salgını öncesine göre daha düşük oranda aktif olduğunu, diğer gelişmiş ekonomilerin ise bu orandan daha düşük olduğunu gösteriyor.

Bailey, İngiltere'deki durumu, zayıf verimlilik ve düşük katılımın birleşimi nedeniyle "oldukça üzücü bir hikaye" olarak nitelendirdi ve bu durumun İngiltere'yi "potansiyel büyüme oranını yükseltme gibi ciddi bir zorlukla" karşı karşıya bıraktığını söyledi.