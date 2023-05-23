İngiltere Merkez Bankası Başkanından 'faiz' mesajı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Avam Kamarası Hazine Komitesi'nde konuştu. Bailey, "Tepe noktasını yakın olup olmadığımızı size söyleyemem, tepe noktasına ne kadar yakın olduğumuzu tarif edemem. Ancak zirveye yakınız" dedi.

Konuşmasında, enflasyondaki hızlı yükselişten "çok büyük ders" aldıklarını belirten Bailey, "Büyük dersler aldık. çok büyük şoklar karşısında para politikasını nasıl işleteceğimiz konusunda çok büyük dersler aldık" ifadelerini kullandı.