İngiltere Merkez Bankası faiz artış döngüsünü resesyon riskiyle noktalıyor mu?

İngiltere genelinde yürütülen makroekonomik program kapsamında, politika faizinin ulaştığı seviyeler pazar dengelerini kontrol etmek adına oldukça kısıtlayıcı bir alan yaratıyor. Mevcut oranların ekonomi üzerinde yeterince baskı oluşturduğuna dair değerlendirmeler, fiyatlama davranışlarında kalıcı bir bozulma yaşanmadığı müddetçe borçlanma maliyetlerini daha da yukarı çekmenin resesyon riskini körükleyeceğini savunuyor. Ücret artışlarındaki ivme kaybı ve istihdam piyasasındaki gevşeme sinyalleri de bu kısıtlayıcı duruşun hedeflenen yavaşlamayı kademeli olarak sağladığına işaret ediyor.

Enerji şokları ve konjonktürel kırılganlıklar

Küresel emtia piyasasındaki volatilite, para politikasının gelecek dönem projeksiyonlarında doğrusal olmayan risk faktörleri yaratıyor. Faiz artışına yönelik eşiğin yüksek tutulması, mevcut arz yönlü şokların geçmişteki yapısal krizlerden ziyade daha yönetilebilir enerji dalgalanmaları olarak görülmesinden besleniyor. Ancak jeopolitik gerilimler ve kritik ticaret rotalarındaki lojistik aksamalar, manşet enflasyonu yukarı yönlü tehdit etmeyi sürdürüyor. Bu durum, politika yapıcıları zayıf büyüme performansına rağmen faiz indirim adımlarını aceleye getirmemek ya da sıkı duruşu beklenenden daha uzun süre muhafaza etmek zorunda bırakıyor.

Ekonomik aktivitedeki ivme kaybı

İç talep göstergelerindeki ve satın alma yöneticileri endekslerindeki zayıflama, sıkı finansal koşulların reel sektör üzerindeki baskısının derinleştiğini gösteriyor. Yeni bir sıkılaşma ihtimalini zayıf gören bu yaklaşım, ekonomide kalıcı bir durgunluğa ve sert bir inişe yol açmama motivasyonuna dayanıyor. Dolayısıyla, enflasyonist baskılar tamamen sönümlenene kadar faiz patikasında yatay ve temkinli bir bekle-gör stratejisinin izlenmesi en rasyonel senaryo olarak öne çıkıyor.