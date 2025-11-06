İngiltere Merkez Bankası faiz indirimine direndi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 6 Kasım 2025’te yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit bıraktı. Bu karar, Ağustos 2024’ten bu yana her üç ayda bir yapılan çeyrek puanlık faiz indirimlerine ara verilmesi anlamına geliyor. Son indirim ağustos ayında gerçekleşmişti.

Karar metninde, faiz oranının aşağı yönlü patikada devam etmesi büyük olasılık görülürken, eylül ayında görülen yüzde 3,8 enflasyon oranının büyük olasılıkla tepe noktası olduğu belirtildi.

Faizin değiştirilmemesi kararı 4 indirim yönündeki oya karşı 5 oyla alındı. BoE üyelerinden, Breeden, Dhingra, Ramsden ve Taylor faizin 25 baz puan indirilmesi yönünde oy kullandı.

PPK'nın faiz indirmeden önce enflasyonun düşmekte olduğuna dair kanıt görmeye ihtiyacı olduğu belirtildi.

Piyasa beklentilerini temel alan tahminlerin 2026 sonuna kadar 2 faiz indirimine işaret ettiği de açıklandı.

BoE Başkanı Bailey, "Enflasyonun soğuduğunun daha net şekilde belirlenmesi halinde daha fazla faiz indirimi bekliyorum" açıklamasını yaptı.

Piyasalar ne tepki verdi?

Euro, BoE faiz kararı sonrasında sterlin (GBP) karşısında 0,8817 seviyesine yükseldi.

İngiltere'nin 2 yıl vadeli devlet tahvili getirisi yüzde 3,782'ye gerilerken, 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi de yüzde 4,446'ya geriledi.