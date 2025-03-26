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"İngiltere Merkez Bankası faiz indirimini öne çekebilir"

İngiltere’de enflasyonda görülen düşüşün, İngiltere Merkez Bankası (BOE) tarafından olumlu karşılanabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi
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"İngiltere Merkez Bankası faiz indirimini öne çekebilir"
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EFG Asset Management'tan Joaquin Thul'a göre, piyasalar şu anda BOE'nin haziran ayındaki Para Politikası Komitesi (MPC) toplantısında faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ancak Thul, enflasyon verilerinin bu kararı hızlandırabileceğini ve faiz indiriminin 8 Mayıs'ta gerçekleşebileceğini öne sürdü

Para piyasaları şu anda mayıs ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 54, haziran ayında indirim olasılığını ise yüzde 85 olarak fiyatlıyor.

Öte yandan, Deutsche Bank ekonomisti Sanjay Raja, önümüzdeki aylarda enflasyonun yeniden yükselmesini bekliyor. Şubat ayı verileri fiyat artışlarında hafif bir yavaşlama gösterse de, Raja gıda ve enerji fiyatlarındaki muhtemel artışların enflasyonu tekrar yukarı yönlü iteceğini öne sürdü..Yine de BOE'nin faiz indirimlerine devam edebileceğini ancak bu sürecin kademeli olacağını söyledi.

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