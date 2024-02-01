İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi, üyelerin doğru rota konusunda üçe bölündüğü ortamda faizi sabit tutma kararı aldı. BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz oranlarının düşürülmesi için enflasyonun kalıcı olarak yüzde 2 hedefine döneceğine dair daha fazla kanıt istediklerini vurguladı.

Para Politikası Kurulu'nun dokuz üyesinden altısı faiz oranlarının son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te tutulması yönünde oy kullandı. Jonathan Haskel ve Catherine Mann yüzde 25 baz puanlık bir artıştan yana oy kullanırken, Swati Dhingra 25 baz puanlık bir indirimden yana oy verdi.

Küresel mali krizin başlarında Ağustos 2008'den bu yana ilk kez farklı politika yapıcılar aynı toplantıda faiz oranlarının artırılması ve azaltılması yönünde oy kullandı.

BoE Başkanı Bailey'den faiz indirimi mesajı

BoE Başkanı Andrew Bailey, "Faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine kadar düşeceğine ve orada kalacağına dair daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor" dedi.

BoE, faiz oranlarının görünümüne ilişkin dilini yumuşatarak, daha kalıcı enflasyon baskısının ortaya çıkması halinde "daha fazla sıkılaştırma" gerekeceği uyarısını bıraktı ve “Banka Faizinin mevcut seviyesinde ne kadar süreyle tutulması gerektiğini gözden geçirmeye devam edeceğini" söyledi.

BoE, önümüzdeki aylar için enflasyon tahminini düşürürken bile politikanın "yeterince uzun süre kısıtlayıcı" kalması gerektiğini yineledi. Ancak BoE'ye göre, ücretlerdeki kayda değer artış İngiltere'yi uzun vadede enflasyon baskısını artırma konusunda benzerlerinden ayırıyor.

Yıllık tüketici fiyat enflasyonunun bu yılın ikinci çeyreğinde kısa bir süreliğine, 2024 ikinci çeyrekte, de olsa yüzde 2'ye dönmesi muhtemel görünürken, BoE'nin fiyat artışına ilişkin yakın vadeli görünümü Kasım ayındaki tahminlere kıyasla keskin bir şekilde aşağı çekildi. Ancak enflasyonun 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2'nin üzerine çıkacağını ve BoE'nin Kasım ayında tahmin ettiğinden bir yıl sonra, 2026'nın sonlarına kadar hedefe geri dönmeyeceğini gösterdi.

Gelecek 1 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 2,8'e indirilirken, 2 yıl için beklenti yüzde 1,9'dan 2,3'e ve 3 yıl için beklenti yüzde 1,5'ten 1,9'a çekildi.

BoE, yıllık büyüme tahminlerini mütevazı bir şekilde yükseltmesine rağmen, İngiltere ekonomisinin önümüzdeki çeyreklerde çok fazla ekonomik büyüme üretmekte zorlanacağı görüşüne bağlı kaldı.