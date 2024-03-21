İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faiz oranını üst üste beşinci toplantısında da sabit tutmayı sürdürdü. BoE'den yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 5,25 seviyesinde tutuldu. Piyasaların tamamına yakınının beklediği bukarar, borçlanma maliyetinin 16 yılın en yüksek seviyesinde kalması anlamına geliyor.

Banka, hızla artan fiyatları yavaşlatmak için faiz oranlarını yüksek tutuyor. Ancak enflasyonun geçen ay iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından ekonomistler oranların Haziran ayında düşmeye başlamasını bekliyor.

BoE'nin açıklamnasında, faiz oranı indirilme bile para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam edebileceği belirtildi.

BoE Başkanı Bailey, henüz faiz indirim noktasında olmadıklarını söyledi.