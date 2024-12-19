İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ana faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 4,75'te tuttu ancak politika yapıcılar yavaşlayan ekonomiyle mücadele etmek için faiz indirimine ihtiyaç olup olmadığı konusunda daha fazla bölündü.

BoE'nin dokuz kişilik Para Politikası Komitesi'nden üçü - Başkan Yardımcısı Dave Ramsden ve dış üyeler Swati Dhingra ve Alan Taylor - faiz oranının çeyrek puanlık bir indirimle yüzde 4,5'e çekilmesi yönünde oy kullandılar.

Ekonomistler sadece bir BoE üyesinin faiz indirimi için oy vermesini bekliyorlardı.

Ancak BoE Başkanı Andrew Bailey, merkez bankasının faiz oranlarını düşürme konusundaki mevcut "kademeli yaklaşımına" bağlı kalması gerektiğini söyledi. Bailey, "Ekonomideki belirsizliğin artmasıyla birlikte önümüzdeki yıl faiz oranlarını ne zaman ya da ne kadar düşüreceğimiz konusunda taahhütte bulunamayız" dedi.

PPK toplantısı sonrasında "Manşet enflasyonun yakın vadede hafifçe yükselmeye devam etmesi bekleniyor" açıklamasını yapan BoE, bu yılın son çeyreği için büyüme tahminini de sadece altı hafta önceki yüzde 0,3'lük tahmininden sıfıra indirdi.

Faizlerin sabit tutulmasını destekleyen PPK üyeleri, bu yüksek maliyetlerin daha yüksek fiyatlar yoluyla tüketicilere yansıtılıp yansıtılmayacağının ya da iş kayıplarına ve daha yavaş ücret artışına yol açıp açmayacağının "özellikle belirsiz" olduğunu söyledi.

Bu üyeler "Son gelişmeler, belirli bir toplantıda politikayı değiştirmeye yönelik herhangi bir taahhütten kaçınırken, politika kısıtlayıcılığının geri çekilmesine yönelik kademeli bir yaklaşım argümanına katkıda bulundu" dediler.

Faizleri düşürme yönünde oy kullanan üç PPK üyesi ise, "çok kısıtlayıcı" bir politika duruşunun, enflasyonu orta vadede yüzde 2'lik hedefin çok altına itme ve ekonomide aşırı miktarda yedek kapasite yaratma riski taşıdığını vurguladılar.