İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) piyasa beklentilerine paralel olarak temel faiz oranını düşürdü. BOE'nin Para Politikası Kurulu faiz oranını %4,5'ten %4,25'e düşürerek bankanın yedi toplantıdaki dördüncü indirimine imza attı. Bu hamle, borçlanma maliyetlerindeki toplam düşüşü Fed'in yaptığı faiz indirimleri ile aynı seviyeye getirdi.

BoE, faiz indirimi kararını oy çoklu ile aldı. Üyelerden Pill ve Man faizin yüzde 4,50'de sabit tutulması için oy verirken, Dhingra ve ve Taylor ise enflasyonun hedefin altına kalıcı şekilde inmesi riski gördüklerini belirterek 50 baz puanlık indirim talep ettiler. 25 baz puanlık indirim kararı 9 üyenin 5'inin oyları ile alndı.

BoE, Avrupa'daki benzerlerine kıyasla politikasını daha temkinli bir şekilde gevşetirken, gümrük vergilerinin büyümeye etkisinin beklenenden daha şiddetli olması halinde daha agresif hamlelerin önünü açmış oldu.

BOE'den yapılan açıklamada, “Komite, ekonomik ortamda artan öngörülemezliğe karşı duyarlı olmaya devam edecektir” denildi.

BOE, daha fazla faiz indiriminin muhtemel olduğunu ve “dikkatli ve kademeli” bir yaklaşımın uygun olduğunu düşünmeye devam ettiğini söyledi. Bununla birlikte, değişken ekonomik ortama karşı duyarlı olma taahhüdü ve politikanın “önceden belirlenmiş bir yolda olmadığı” iddiası, politika yapıcılara gerektiğinde birbirini izleyen toplantılarda indirim yapma alanı sağlıyor.

İngiltere'nin bocalayan ekonomisi için işler iyiye gidiyor. BOE'nin tahminlerine göre GSYH ilk çeyrekte beklenenden daha hızlı büyüyerek %0,6 oranında genişledi ve böylece hem ABD'yi hem de Euro bölgesini geride bıraktı. Sonuç olarak BOE bu yıl için büyüme tahminini %0,75'ten %1'e yükseltti, ancak bu yılın geri kalanının başlangıçtaki kadar güçlü olmasını beklemiyor.

2026 için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten 1,25'e indiren BoE, faizin 2026 ilk çeyrekte yüzde 3,50'ye gerileyeceğini tahmin etti.