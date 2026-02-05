İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BOE) yaptığı Para Politikası Komitesi toplantısında politika faizini %3,75 seviyesinde sabit tuttu. Karar, büyüme ve enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine rağmen alındı. Banka, ücret artışlarının yavaşlaması halinde yeni faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Dokuz üyeli Para Politikası Komitesi’nde dört üye faizin %3,5’e indirilmesini savundu. Bu oran son dört yılın en düşük seviyesi olacaktı. Başkan Andrew Bailey, Aralık ayında olduğu gibi kritik dengeyi sağlayan isim oldu. Bailey, "Her şey yolunda giderse bu yıl daha fazla indirim için alan var" dedi.

BOE, enflasyonun nisan ayından itibaren %2 hedefi civarına gerilemesini bekliyor. Banka, 2026 büyüme tahminini %1,2’den %0,9’a düşürdü. İşsizlik oranının yıl ortasında %5,3’e çıkacağı öngörülüyor. Bazı üyeler, yüksek ücret anlaşmalarının enflasyonu hedefin üzerinde tutabileceği endişesiyle faizin daha uzun süre yüksek kalması gerektiğini savunuyor. Ücretler kasım ayına kadar olan üç ayda yıllık %4,5 arttı. BOE’nin yayımladığı anket, 2026’da ücret artışının %3,4 olacağını öngörüyor.

Diğer bir grup ise zayıf büyüme ve artan işsizliğin enflasyonu hedefin altına çekebileceğini düşünüyor. Doların zayıflaması ve Çin’den ucuz ithalat da bu görüşü destekliyor. Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, enflasyonun bu yıl %2 hedefinde dengeleneceğini ve BOE’nin iki kez daha faiz indireceğini tahmin ediyor.