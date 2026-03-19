İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini değiştirmeyerek beklentiler dahilinde yüzde 3,75 seviyesinde sabit bıraktı.

BoE’nin 9 üyesi faizlerin değiştirilmemesi yönünde oy kullanırken, karar oybirliğiyle alındı.

“Enflasyonu hedefe yönlendirmek için gerektiği gibi harekete geçmeye hazırız” denilen metinde şu ifadeler yer aldı:

“Ücretler dahil ikinci tur etkilerden kaynaklanan artan enflasyon riskine karşı tetikteyiz. İkinci tur etki riski, çatışma uzadıkça daha da büyüyor. Ekonomik aktivitedeki zayıflamanın enflasyon üzerindeki etkisini de değerlendirecek.”

BoE Başkanı Andrew Bailey, “Orta Doğu'daki savaşın nasıl geliştiğini değerlendirirken faizleri değiştirmeden tuttuk. Ne olursa olsun, işimiz enflasyonun %2 hedefine geri dönmesini sağlamak” dedi.

BOE PPK üyesi Taylor, "Faiz artırımı için eşik yüksek" görüşünde olurken, Mann ise faizi uzun süre sabit tutmayı, "hatta bir artırımı" değerlendiriyor.