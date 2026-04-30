İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) gösterge faiz oranını yüzde 3,75 oranında sabit tutma kararı aldı.

BoE'nin, İran Savaşı belirsizliğinin enflasyon ve enerji başta olmak üzere piyasalar üzerindeki etkileri devam ederken politika faizi oranını yüzde 3,75’te sabit tutması bekleniyordu.

Banka, en son 18 Aralık 2025’te faiz oranlarını düşürmüş, bu yıl 5 Şubat ve 19 Mart’ta oranları 3,75 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Enflasyonda yükseliş bekleniyor

Banka, Ortadoğu'daki çatışmaların küresel enerji fiyatları üzerinde önemli bir belirsizlik yarattığını vurgularken, para politikasının bu tür arz yönlü şokları doğrudan kontrol edemeyeceğine dikkat çekti.

Komite, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefiyle uyumlu bir patikaya yönlendirilmesini amaçladığını belirtti.

Verilere göre İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu son veride yıllık yüzde 3,3 seviyesine yükselirken, enerji maliyetlerindeki artışın yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonu daha da yukarı taşımasının "muhtemel olduğu" bildirildi.