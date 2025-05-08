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İngiltere Merkez Bankası faiz kararını gecikmeli açıklayacak

İngiltere Merkez Bankası faiz kararı iki dakika gecikmeli açıklanacak.

Haber Merkezi
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İngiltere Merkez Bankası faiz kararını gecikmeli açıklayacak
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve Para Politikası Raporu, bugün normal saatinden iki dakika gecikmeli olarak açıklanacak.

BoE'den konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü'nün 80'inci yıl dönümü dolayısıyla iki dakikalık saygı duruşu yapılması nedeniyle bu gecikme yaşanacak.

Buna göre, BoE'nin faiz kararı ve Para Politikası Raporu TSI 14.00 yerine TSI 14.02'de duyurulacak.

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