İngiltere Merkez Bankası için faiz artış beklentileri yükseldi
Avrupa Merkez Bankası’ndan sonra İngiltere Merkez Bankası (BOE) için de piyasaların beklentileri hızla değişiyor.
Yüksek seyreden petrol fiyatları nedeniyle enflasyon riskinin artması, yatırımcıların nisan ayında faiz artışı ihtimaline daha güçlü şekilde yönelmesine yol açtı.
Piyasalar dün BOE’nin nisan toplantısında %65 olasılıkla çeyrek puanlık faiz artışı yapacağını fiyatlıyordu. Bugün ise bu oran %75’e yükseldi. Bu değişim, yatırımcıların 2026 yılı boyunca faiz indirimleri yerine birden fazla faiz artışı beklemeye başladığını gösteriyor.