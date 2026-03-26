  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  İngiltere Merkez Bankası için faiz artış beklentileri yükseldi
Takip Et

İngiltere Merkez Bankası için faiz artış beklentileri yükseldi

Avrupa Merkez Bankası’ndan sonra İngiltere Merkez Bankası (BOE) için de piyasaların beklentileri hızla değişiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere Merkez Bankası için faiz artış beklentileri yükseldi
Takip Et

Yüksek seyreden petrol fiyatları nedeniyle enflasyon riskinin artması, yatırımcıların nisan ayında faiz artışı ihtimaline daha güçlü şekilde yönelmesine yol açtı.

Piyasalar dün BOE’nin nisan toplantısında %65 olasılıkla çeyrek puanlık faiz artışı yapacağını fiyatlıyordu. Bugün ise bu oran %75’e yükseldi. Bu değişim, yatırımcıların 2026 yılı boyunca faiz indirimleri yerine birden fazla faiz artışı beklemeye başladığını gösteriyor.

