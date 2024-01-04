İngiltere Merkez Bankası için faiz indirimi tahmini

Hollanda merkezli banka olan ING'nin ekonomisti James Smith bugün yayınladığı araştırma notunda, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 2024 yılında 100 baz puan faiz indirimine gidebileceğini öngördü.

Piyasalar ise, BoE'nin 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 140 baz puanlık faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor.

Smith, "Bu yıl 100 baz puanlık indirim bekliyoruz, ancak bu büyük ölçüde hizmet enflasyonu ve ücret artışının ne kadar hızlı bir şekilde köşeyi döneceğine bağlı" ifadelerini kullandı.

Piyasaların BOE'nin mayıs ayında faiz indirimine gideceğini fiyatladığına işaret eden ve bunun biraz erken olduğunu savunan Smith, ilk faiz indiriminin ağustos ayında yapılmasını beklediğini ifade etti.