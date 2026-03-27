İngiltere Merkez Bankası likidite imkanlarını sadeleştiriyor

İngiltere Merkez Bankası (BOE), iskonto penceresi (Discount Window Facility – DWF) fiyatlamasında sadeleşme ve indirim yapıldığını duyurdu. Banka, bunun rezervlerin talep üzerine ikili imkânlarla güçlendirilmesine yönelik ikinci adım olduğunu açıkladı.

BOE’nin yayımladığı piyasa duyurusuna göre, DWF kapsamında her teminat setine karşılık yapılan çekimlerde daha düşük ve sabit fiyatlama uygulanacak.