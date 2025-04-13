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İngiltere Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' değerlendirmesi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika yapıcısı Megan Greene, ABD'deki gümrük vergilerinin büyümeyi yavaşlatacağını, ancak doların beklendiği gibi davranmaması nedeniyle enflasyon üzerindeki etkisinin daha az belirgin olacağını söyledi.

Haber Merkezi
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İngiltere Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' değerlendirmesi
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Delphi Ekonomi Forumu'nda konuşan Greene, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ticaret savaşının "küresel talep şoku" olacağını ve tarifelerin "ekonomiyi etkileyeceğini" belirtti.

BoE yetkilisi, "enflasyon üzerindeki etkilerinin biraz belirsiz" olduğunu da sözlerine ekledi.

Greene, "ABD'den tek taraflı tarifeler aldığınızda, normalde doların değer kazanmasını beklersiniz. Bu aslında diğer ülkelerde enflasyonu artırabilir. Gördüğümüz gibi, dolar değer kaybetti ve bu da enflasyonu düşürebilir. Çoğu şey, bunun yapısal bir değişim mi yoksa sadece geçici bir aksaklık mı olduğunu düşünmenize bağlı. Merkez bankalarının buna nasıl yanıt vermesi gerektiğini tahmin etmeyi oldukça zorlaştırıyor." dedi.

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